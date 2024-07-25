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Кайрат Нуртас уехал с семьей на отдых

Кайрат Нуртас уехал с семьей на отдых, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 12:37 Фото: Instagram/kair_n
Известный казахстанский исполнитель Кайрат Нуртас делится кадрами с отдыха. Звездное семейство отправилось в отпуск в одну из дорогостоящих гостиниц на берегу Алаколя, сообщает Zakon.kz.

Компанию "легенде" казахстанской эстрады составляют его родители и брат с супругой.

Публикациями охотно делятся все отдыхающие.

Примечательно, что в это же время супруга Нуртаса Жулдыз Абдукаримова продолжает путешествовать по Испании.

Напомним, что 5 июля Кайрата Нуртаса задержали за драку и нецензурную брань в самолете. В суде певца признали виновным и назначили 15 суток ареста за мелкое хулиганство. Народный любимец попытался обжаловать приговор, но решение суда первой инстанции оставили без изменений. Исполнитель вышел на свободу 19 июля.

После освобождения артист сразу же продолжил творческую деятельность.

К примеру, 21 июля Нуртас участвовал в рекламной акции. Тогда поведение поклонников, обступивших его со всех сторон, вызвало возмущение в соцсетях.

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