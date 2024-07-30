Казахстанские актеры Берик Айтжанов и Анна Старченко получили международную награду
Фото: Instagram/annastarchenko1
В канадском городе Монреаль 29 июля казахстанские актеры Берик Айтжанов и Анна Старченко получили награду фестиваля Fantasia Film Festival – 2024, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы фестиваля, главные герои фильма "Дала қасқыры" Берик Айтжанов и Анна Старченко признаны лучшими по итогам голосования жюри. Они одержали победу в номинации "За выдающееся исполнение" 28-го международного кинофестиваля Fantasia Film Festival – 2024.
Режиссером фильма стал Адильхан Ержанов, а оператором-постановщиком выступил Еркинбек Птыралиев. Фестиваль стартовал 18 июля и завершится 4 августа.
Фото: Instagram/annastarchenko1
А известный казахстанский стендап-комик Евгений Чебатков поделился с публикой личными переживаниями и рассказал о своей профессии.
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