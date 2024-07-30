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Казахстанские актеры Берик Айтжанов и Анна Старченко получили международную награду

Фильм, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 04:30 Фото: Instagram/annastarchenko1
В канадском городе Монреаль 29 июля казахстанские актеры Берик Айтжанов и Анна Старченко получили награду фестиваля Fantasia Film Festival – 2024, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы фестиваля, главные герои фильма "Дала қасқыры" Берик Айтжанов и Анна Старченко признаны лучшими по итогам голосования жюри. Они одержали победу в номинации "За выдающееся исполнение" 28-го международного кинофестиваля Fantasia Film Festival – 2024.

Режиссером фильма стал Адильхан Ержанов, а оператором-постановщиком выступил Еркинбек Птыралиев. Фестиваль стартовал 18 июля и завершится 4 августа.

Фильм, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 04:30

Фото: Instagram/annastarchenko1

А известный казахстанский стендап-комик Евгений Чебатков поделился с публикой личными переживаниями и рассказал о своей профессии.

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