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Культура и шоу-бизнес

Вышел трейлер боевика "Супермен"

Фильм, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 08:12 Фото: Instagram/superman
DC Studios представила трейлер "Супермена" Джеймса Ганна, сообщает Zakon.kz.

В фильме Супергерой столкнется с множеством опасных злодеев и окажется не таким неуязвимым, а его верным помощником впервые на экране станет суперпес Крипто. Международная премьера боевика о криптонце назначена на 11 июля 2025 года, а главную роль исполнил Дэвид Коренсвет.

Кроме персонажей комиксов о Супермене, первый фильм обновленной киновселенной DC должен представить и новых супергероев. В картине должен появиться Зеленый Фонарь Гай Гарднер, Супергерл Кара Зор-Эл и Рик Флаг-старший.

Из последних новостей кино: Netflix выпустил трейлер фильма от создателей картины "Мстители: Финал", а на YouTube-канале Disney появился новый тизер лайв-адаптации мультфильма "Лило и Стич".

Фото Алия Абди
Алия Абди
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