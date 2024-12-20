Вышел трейлер боевика "Супермен"

DC Studios представила трейлер "Супермена" Джеймса Ганна, сообщает Zakon.kz.

В фильме Супергерой столкнется с множеством опасных злодеев и окажется не таким неуязвимым, а его верным помощником впервые на экране станет суперпес Крипто. Международная премьера боевика о криптонце назначена на 11 июля 2025 года, а главную роль исполнил Дэвид Коренсвет.

Кроме персонажей комиксов о Супермене, первый фильм обновленной киновселенной DC должен представить и новых супергероев. В картине должен появиться Зеленый Фонарь Гай Гарднер, Супергерл Кара Зор-Эл и Рик Флаг-старший.

Из последних новостей кино: Netflix выпустил трейлер фильма от создателей картины "Мстители: Финал", а на YouTube-канале Disney появился новый тизер лайв-адаптации мультфильма "Лило и Стич".