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Зрители из 50 стран решили приехать на второй день шоу Димаша в Астане

Концерт Димаша продлят еще на один день, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2024 20:40 Фото: Instagram/dimash.news
Организаторы шоу Stranger Димаша Кудайбергена в Астане продлили концерт еще на день в связи с тем, что не всем желающим удалось купить билет на мероприятие, сообщает Zakon.kz.

Они отметили, что рады широкому интересу к казахской культуре не только отечественных зрителей, но и иностранцев.

"Рады сообщить, что сольный концерт Димаша Кудайбергена Stranger в Астане привлечет не только казахстанцев, но и более 9 тыс. зрителей из 50 стран Азии, Европы, Африки, Северной и Южной Америки. (...) Благодарим всех за внимание и рады сообщить, что по многочисленным просьбам шоу Stranger состоится не только 13 сентября, но и на следующий день. Приглашаем на стадион "Астана Арена" 13 и 14 сентября. Мы будем рады видеть в ваших руках маленькие флажки или символы ваших стран, которые создают атмосферу единства и продемонстрируют, как музыка объединяет людей и континенты". Официальный билетный оператор Ticketon.кz

Отметим, что 28 июля на своей странице в Instagram Димаш Кудайберген выразил благодарность своим поклонникам за раскупленные билеты на предстоящий в Астане концерт.

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