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Сергей Лазарев опубликовал фото с младенцем

Сергей Лазарев опубликовал фото с младенцем, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2024 16:50 Фото: Instagram/lazarevsergey
41-летний российский ведущий Сергей Лазарев показал архивное фото с сыном Никитой в день его рождения. На опубликованных кадрах мальчику всего несколько месяцев. Таким образом телеведущий решил поздравить первенца, сообщает Zakon.kz.

Экс-участник поп-группы Smash!! к поздравительной речи также добавил серию семейных снимков. Они опубликованы 14 ноября 2024 года на странице музыканта в Instagram.

Исполнитель признался, что не может поверить в то, что его сыну уже 10 лет.

"Мой первенец. Мой очень долгожданный сын, моя безусловная любовь. Как же ты быстро растешь. Смотрю фотографии, где ты совсем кроха, и не могу сдержать слез – так молниеносно летит время. Я очень хочу, чтобы ты выбрал себе в жизни свой путь и шел по нему уверенно и смело. Я тобой очень горжусь и очень люблю! Я рядом".Сергей Лазарев

Также артист подчеркнул и знак зодиака.

"Скорпионы рулят", – добавил он.

23 декабря 2016 года Сергей Лазарев сообщил общественности, что у него в 2014 году родился сын Никита. А 29 сентября 2019 года заявил, что год назад у него родилась дочь Анна. Оба ребенка были рождены суррогатной матерью, личность которой держат в строжайшем секрете.

Несколько дней ранее немецкая супермодель Клаудиа Шиффер публично обратилась к дочери в день рождения. Актриса разместила редкие фотографии Клементины, отметив, что гордится ею.

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