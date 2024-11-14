Сергей Лазарев опубликовал фото с младенцем
Экс-участник поп-группы Smash!! к поздравительной речи также добавил серию семейных снимков. Они опубликованы 14 ноября 2024 года на странице музыканта в Instagram.
Исполнитель признался, что не может поверить в то, что его сыну уже 10 лет.
"Мой первенец. Мой очень долгожданный сын, моя безусловная любовь. Как же ты быстро растешь. Смотрю фотографии, где ты совсем кроха, и не могу сдержать слез – так молниеносно летит время. Я очень хочу, чтобы ты выбрал себе в жизни свой путь и шел по нему уверенно и смело. Я тобой очень горжусь и очень люблю! Я рядом".Сергей Лазарев
Также артист подчеркнул и знак зодиака.
"Скорпионы рулят", – добавил он.
23 декабря 2016 года Сергей Лазарев сообщил общественности, что у него в 2014 году родился сын Никита. А 29 сентября 2019 года заявил, что год назад у него родилась дочь Анна. Оба ребенка были рождены суррогатной матерью, личность которой держат в строжайшем секрете.
Несколько дней ранее немецкая супермодель Клаудиа Шиффер публично обратилась к дочери в день рождения. Актриса разместила редкие фотографии Клементины, отметив, что гордится ею.