#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+29°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+29°
$
485.95
565.74
6.83
Культура и шоу-бизнес

"Я готова!": Динара Сатжан первой откликнулась на обращение Нуртаса Адамбая из США

Нуртас Адамдай, актер, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 11:03 Фото: Instagram/nurtasadambay
Противоречивый казахстанский комедийный актер Нуртас Адамбай вернулся в социальные сети и выступил с обращением к представителям средств массовой информации (СМИ), сообщает Zakon.kz.

Из опубликованного поста на странице в Instagram за 30 июня 2026 года стало известно, что режиссер уже полтора года проживает в США.

"Я давно не давал интервью по теме кинопроизводства, так как проживал важный период поиска себя как режиссера и продюсера в новом быстроменяющемся мире кино. Сейчас я уже полтора года живу в США, соприкасаясь с местной современной киноиндустрией".Нуртас Адамбай

По его словам, к этому времени он может многим поделиться с читателями.

"Все очень сильно меняется, и это очень круто! Кому интересно, можно организовать интересное интервью. Буду рад! Спасибо".Нуртас Адамбай

Пользователи Сети с восторгом отнеслись к его возвращению в медиасферу. Также на заявление отреагировала казахстанский журналист Динара Сатжан. Она отметила, что готова провести это важное интервью.

"Я готова", – кратко уточнила предпринимательница.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 11:03
Стало известно, за что судят Нуртаса Адамбая

Адамбай снял серию успешных коммерческих фильмов. Среди самых известных работ – трилогия "Келинка Сабина", комедии "Кудалар", "Аким" и сериал "Побег из аула". Около 2021 года Адамбай пришел в ислам, после чего практически перестал заниматься съемками коммерческого кино и комедий.

Позже стал активно выступать за защиту традиционных ценностей. Публично критиковал и призывал запретить показ в Казахстане некоторых голливудских анимационных и художественных лент (например, "Базз Лайтер" и "Барби").

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Стало известно, за что судят Нуртаса Адамбая
15:15, 01 августа 2024
Стало известно, за что судят Нуртаса Адамбая
Нуртаса Адамбая обвиняют в нарушении закона о религиозной деятельности
23:21, 31 июля 2024
Нуртаса Адамбая обвинили в нарушении закона о религиозной деятельности
Нуртас Адамбай извинился перед Канело и подписчиками
14:45, 29 июля 2024
Нуртас Адамбай извинился перед Канело и подписчиками
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Последний след узбекского футбола завершил своё выступление на ЧМ - Антон Вальдемар
11:51, Сегодня
Что известно о защитнике сборной Германии из Узбекистана Антоне Вальдемаре
Касенов сменил призёра ОИ-2020 Асадилова на посту главного тренера сборной РК по каратэ
11:36, Сегодня
Касенов сменил призёра ОИ-2020 Асадилова на посту главного тренера сборной РК по каратэ
Бекзат Алмахан
11:11, Сегодня
"Опять разочаровал": известный паблик об ММА разнёс выступление Бекзата Алмахана в Баку
КФФ назначила судей на матч &quot;Кайрата&quot; против &quot;Окжетпеса&quot; в Алматы
10:57, Сегодня
КФФ назначила судей на матч "Кайрата" против "Окжетпеса" в Алматы
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: