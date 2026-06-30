"Я готова!": Динара Сатжан первой откликнулась на обращение Нуртаса Адамбая из США

Противоречивый казахстанский комедийный актер Нуртас Адамбай вернулся в социальные сети и выступил с обращением к представителям средств массовой информации (СМИ), сообщает Zakon.kz.

Из опубликованного поста на странице в Instagram за 30 июня 2026 года стало известно, что режиссер уже полтора года проживает в США.

"Я давно не давал интервью по теме кинопроизводства, так как проживал важный период поиска себя как режиссера и продюсера в новом быстроменяющемся мире кино. Сейчас я уже полтора года живу в США, соприкасаясь с местной современной киноиндустрией". Нуртас Адамбай

По его словам, к этому времени он может многим поделиться с читателями.

"Все очень сильно меняется, и это очень круто! Кому интересно, можно организовать интересное интервью. Буду рад! Спасибо". Нуртас Адамбай

Пользователи Сети с восторгом отнеслись к его возвращению в медиасферу. Также на заявление отреагировала казахстанский журналист Динара Сатжан. Она отметила, что готова провести это важное интервью.

"Я готова", – кратко уточнила предпринимательница.

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Адамбай снял серию успешных коммерческих фильмов. Среди самых известных работ – трилогия "Келинка Сабина", комедии "Кудалар", "Аким" и сериал "Побег из аула". Около 2021 года Адамбай пришел в ислам, после чего практически перестал заниматься съемками коммерческого кино и комедий.

Позже стал активно выступать за защиту традиционных ценностей. Публично критиковал и призывал запретить показ в Казахстане некоторых голливудских анимационных и художественных лент (например, "Базз Лайтер" и "Барби").