Глюкоза подчистила соцсети после скандального концерта

Оскандалившаяся 38-летняя певица Глюкоза (настоящее имя – Наталья Чистякова-Ионова) удивила поклонников неожиданным поступком. Звезда после скандала на концерте в Красноярске и последовавших новостей о рехабе удалила все посты в своем Instagram, сообщает Zakon.kz.

В настоящее время на артистку подписаны 2,6 млн человек.

Фото: Instagram/glukozamusic

Актриса не стала объяснять причины такого поступка.

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20 июля 2024 года в Красноярске состоялся концерт Глюкозы, шокировавший зрителей.

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Тогда она чуть не сорвала выступление. Уже на следующий день продюсер Максим Фадеев сказал, что этим поступком Глюкоза перешла все границы, из-за чего он намерен через суд запретить ей использовать творческий псевдоним.