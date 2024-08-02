Хейтеры вновь прошлись по внешности 13-летней дочери Джигана и Самойловой
Фото: Instagram/samoylovaoxana
Сегодня, 2 августа 2024 года, день рождения отмечает российский рэпер Джиган. Ему исполняется 39 лет. В связи с этим его супруга – бизнесвумен и блогер Оксана Самойлова – опубликовала новый пост в Instagram, сообщает Zakon.kz.
Под публикацией, где жена и четверо детей весело подпрыгивают к отцу семейства, "задувающему" свечу на торте, Оксана коротко написала: "Happy Birthday!!! 39".
Ролик получился забавным, но хейтеры в очередной раз прошлись по внешности старшей дочери супругов – Ариелы, которой 27 июля исполнилось 13 лет:
- "Что с Ариелой?"
- "Почему Ари в одежде?"
- "Ариела везде лицо прячет".
- "Как же затюкали Ари, что она теперь будет избегать камер".
Но фанаты Джигана и Самойловой вступились за их старшую дочь и попросили людей не писать гадости:
- "Блин, как Ариелу жалко. Из-за злых языков ребенок так комплексует".
- "Что вы все прицепились к Ари? Вы себя не помните в подростковом возрасте?"
- "Люди столько говна вылили на подростка... Вам делать нечего? Лучше начните с себя".
- "Несколько раз пересмотрела, чтобы разглядеть Ари. Почему-то кроме нее никого не вижу. На самом деле, ребенок устал от хейта".
Материал по теме
Внешность старшей дочери Джигана и Самойловой раскритиковали в Сети
21 июня 2024 года Оксана Самойлова презентовала новую песню старшей дочери Ариелы и сделала неожиданное заявление.
Читайте также
42-летний Дима Билан заинтриговал поклонников
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript