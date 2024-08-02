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Хейтеры вновь прошлись по внешности 13-летней дочери Джигана и Самойловой

Хейтеров вновь прошлись по внешности 13-летней дочери Джигана и Самойловой, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 18:07 Фото: Instagram/samoylovaoxana
Сегодня, 2 августа 2024 года, день рождения отмечает российский рэпер Джиган. Ему исполняется 39 лет. В связи с этим его супруга – бизнесвумен и блогер Оксана Самойлова – опубликовала новый пост в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией, где жена и четверо детей весело подпрыгивают к отцу семейства, "задувающему" свечу на торте, Оксана коротко написала: "Happy Birthday!!! 39".

Ролик получился забавным, но хейтеры в очередной раз прошлись по внешности старшей дочери супругов – Ариелы, которой 27 июля исполнилось 13 лет:

  • "Что с Ариелой?"
  • "Почему Ари в одежде?"
  • "Ариела везде лицо прячет".
  • "Как же затюкали Ари, что она теперь будет избегать камер".

Но фанаты Джигана и Самойловой вступились за их старшую дочь и попросили людей не писать гадости:

  • "Блин, как Ариелу жалко. Из-за злых языков ребенок так комплексует".
  • "Что вы все прицепились к Ари? Вы себя не помните в подростковом возрасте?"
  • "Люди столько говна вылили на подростка... Вам делать нечего? Лучше начните с себя".
  • "Несколько раз пересмотрела, чтобы разглядеть Ари. Почему-то кроме нее никого не вижу. На самом деле, ребенок устал от хейта".

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