Хейтеры вновь прошлись по внешности 13-летней дочери Джигана и Самойловой

Сегодня, 2 августа 2024 года, день рождения отмечает российский рэпер Джиган. Ему исполняется 39 лет. В связи с этим его супруга – бизнесвумен и блогер Оксана Самойлова – опубликовала новый пост в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией, где жена и четверо детей весело подпрыгивают к отцу семейства, "задувающему" свечу на торте, Оксана коротко написала: "Happy Birthday!!! 39".

Ролик получился забавным, но хейтеры в очередной раз прошлись по внешности старшей дочери супругов – Ариелы, которой 27 июля исполнилось 13 лет:

"Что с Ариелой?"

"Почему Ари в одежде?"

"Ариела везде лицо прячет".

"Как же затюкали Ари, что она теперь будет избегать камер".

Но фанаты Джигана и Самойловой вступились за их старшую дочь и попросили людей не писать гадости:

"Блин, как Ариелу жалко. Из-за злых языков ребенок так комплексует".

"Что вы все прицепились к Ари? Вы себя не помните в подростковом возрасте?"

"Люди столько говна вылили на подростка... Вам делать нечего? Лучше начните с себя".

"Несколько раз пересмотрела, чтобы разглядеть Ари. Почему-то кроме нее никого не вижу. На самом деле, ребенок устал от хейта".

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