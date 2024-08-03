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Сыну Яны Рудковской заказали самые маленькие коньки в мире

Сыну Яны Рудковской заказали самые маленькие коньки в мире, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2024 15:45 Фото: Instagram/plushenkoarseny
Трехлетний сын одного из самых титулованных фигуристов Евгения Плющенко и бизнесвумен Яны Рудковской продемонстрировал значительные успехи нал льду, сообщает Zakon.kz.

Рудковская не смогла не поделиться видео катания Арсения. Ролик опубликовала продюсер Димы Билана на странице в Instagram 3 августа 2024 года.

Примечательными являются коньки молодого спортсмена.

"Арсений. 3 года. Катается на самых маленьких мужских коньках в мире. Специальный заказ", – говорится в подписи к публикации.

Подписчики выразили восхищение талантом ребенка.

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Весной 2024 года Рудковская и Плющенко заявили, что планируют третьего ребенка.

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