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Олимпийский чемпион Баландин показал новорожденную дочь

Олимпийский чемпион Баландин показал свою новорожденную дочь, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2024 18:35 Фото: Instagram/dmitriy_balandin_
Первый в истории Казахстана олимпийский чемпион по плаванию 2016 года в Рио (Бразилия) Дмитрий Баландин поделился с фанатами нежными семейными фотографиями. Он также сообщил, что назвал свою дочь Оливией, сообщает Zakon.kz.

Спортсмен 3 августа на своей странице в Instagram разместил фотографии с выписки из роддома, на которых запечатлены его супруга Кристина Тыныбаева и другие родственники. На одном из фото новоиспеченный отец уже дома держит на руках новорожденную дочь. 

"Сегодня я хочу поделиться самым важным событием в нашей жизни — рождением нашей малышки. Этот момент был наполнен радостью, любовью и, конечно же, волнением. Хочу выразить огромную благодарность моей любимой. Ты была невероятно сильной, терпеливой и бесконечно любящей. Твоя поддержка и забота помогли нам пройти через все трудности. Ты – настоящее чудо, и я бесконечно счастлив, что ты выбрала меня", – написал Баландин под постом.

Также он поблагодарил команду врачей.

"Ваш профессионализм, внимание и забота сделали этот процесс намного легче и спокойнее. Мы глубоко признательны за вашу помощь и поддержку. Спасибо вам всем за этот удивительный момент, который мы будем помнить всю жизнь. Добро пожаловать в семью, Оливия", – добавил спортсмен. 

О том, что Дмитрий Баландин и его супруга Кристина стали родителями, стало известно 28 июля 2024 года. 

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