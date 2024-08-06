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Новоиспеченные родители Баян и Турсенгали Алагузовы: Мы счастливы

Новоиспеченные родители Баян Алагузова и Турсенгали Алагузов: Мы счастливы, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 16:56 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
5 августа 2024 года казахстанский продюсер Баян Алагузова удивила общественность новостью о пополнении в семействе. Она с супругом Турсенгали Алагузовым стали родителями, сообщает Zakon.kz.

После того, как новость получила огласку, телеведущая стала делиться ощущениями. К примеру, она рассказала, что давно не спала две ночи подряд.

"Странные, конечно ощущения. Будто тебе 20 и все только начинается".Баян Алагузова
Новоиспеченные родители Баян Алагузова и Турсенгали Алагузов: Мы счастливы, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 16:56

Фото: Instagram/stories/bayanmaxatkyzy

Также Алагузова пошутила, что из-за высоких показателей статистики придется ввести мамский блог.

Уже 6 августа артистка сообщила, что с дочкой собирается домой.

"Молодые родители с дочкой дома. Спасибо большое за ваши пожелания! Мы счастливы".Баян Алагузова
Новоиспеченные родители Баян Алагузова и Турсенгали Алагузов: Мы счастливы, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 16:56

Фото: Instagram/stories/bayanmaxatkyzy

У Алагузовой есть две дочери от брака с Бахытбеком Есентаевым – Айсауле и Айару (1996 и 2003). В августе 2016 года брак между Баян и Есентаевым был расторгнут и в декабре 2017 года она официально вышла замуж за бизнесмена Турсенгали Алагузова.

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