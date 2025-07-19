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Культура и шоу-бизнес

Баян и Турсенгали Алагузовы восхитили фанатов фото из аула

Баян Алагузова и ее супруг Турсенгали Алагузов, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2025 23:34 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанский продюсер и актриса Баян Алагузова и ее супруг Турсенгали Алагузов порадовали поклонников атмосферной фотографией из аула, сообщает Zakon.kz.

Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram 19 июля.

Фанаты восприняли публикацию с восторгом. 

  • Я живу в этом ауле, теперь вижу, что собираетесь снять здесь фильм! До этого несколько фильмов снимали у нас. Видел у вас в сторисах, что фильм про учительницу географии будет, я тоже учитель географии. Теперь интересно, что получится. Удачи вам, обязательно буду ждать выход картины.
  • Как стать таким эталоном женщины?! Восхищаюсь вами!
  • Баян, которая своими руками создала свое счастье, вы самая лучшая.

А ранее Дима Билан рассказал о конфликте на рассвете в Каппадокии. 

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Айсулу Омарова
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