Баян и Турсенгали Алагузовы восхитили фанатов фото из аула

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

Казахстанский продюсер и актриса Баян Алагузова и ее супруг Турсенгали Алагузов порадовали поклонников атмосферной фотографией из аула, сообщает Zakon.kz.

Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram 19 июля. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bayan Alaguzova (@bayanmaxatkyzy) Фанаты восприняли публикацию с восторгом. Я живу в этом ауле, теперь вижу, что собираетесь снять здесь фильм! До этого несколько фильмов снимали у нас. Видел у вас в сторисах, что фильм про учительницу географии будет, я тоже учитель географии. Теперь интересно, что получится. Удачи вам, обязательно буду ждать выход картины.

Как стать таким эталоном женщины?! Восхищаюсь вами!

Баян, которая своими руками создала свое счастье, вы самая лучшая. А ранее Дима Билан рассказал о конфликте на рассвете в Каппадокии.



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