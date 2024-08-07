Необычные дождевые капли привели в восторг пользователей Казнета
Фото: pxhere
Известный казахстанский фотограф показал новую и интересную фотосессию. Он представил серию из дождевых капель. Чем она примечательна? К примеру, Дмитрий Доценко уместил Вознесенский собор в капельке, сообщает Zakon.kz.
Так же можно увидеть и мечеть Нұр-Мүбарак.
Фото: Instagram/stories/dots_foto
Свое творчество Доценко показал подписчикам, разместив видео 6 августа 2024 года на странице в Instagram.
"А вы когда-нибудь смотрели на капельки воды после дождя? Я увидел в них горы, красный закат и любимые места своего родного города. Эти капли так похожи на подарочные стеклянные шары или на елочные игрушки. Удивительное рядом".Дмитрий Доценко
Подписчики незамедлительно оставили восторженные отзывы.
- Дмитрий, каждый ваш репортаж – это новые грани мастерства.
- Ваши работы достойны самых высоких наград и похвал. Мастер своего дела.
- Это просто какое-то волшебство, даже не верится, что в маленькой капельке вместилось такое великолепие. Чудные снимки.
- Как вы к этому пришли? Идея просто сногсшибательная.
- Как такое можно сфотографировать! Слов нет!
- Это прекрасно. На самом деле красота в глазах смотрящего.
- В каждой капле наш любимый город, – пишут комментаторы.
Ранее фотограф Александр Кузнецов запечатлел красивые кадры в горах в Алматы. Снимки можно посмотреть по этой ссылке.
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