Необычные дождевые капли привели в восторг пользователей Казнета

Фото: pxhere

Известный казахстанский фотограф показал новую и интересную фотосессию. Он представил серию из дождевых капель. Чем она примечательна? К примеру, Дмитрий Доценко уместил Вознесенский собор в капельке, сообщает Zakon.kz.

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