Ночная Астана после дождя восхитила Казнет
Фото: Instagram/dots_foto
Известный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко 9 сентября опубликовал серию красивых фотографий ночной Астаны, сообщает Zakon.kz.
Снимки он разместил на своей странице в Instagram.
"Ночная Астана после дождя. Столица – это самый красивый ночной город Казахстана. На левом берегу подсвечено почти каждое здание. Я снимал в дождливую погоду, вся эта красота начала отражаться в лужах, что дало интересные сюжеты для снимков, нужно было только поискать ракурсы. В общем, смотрите, что получилось", – написал Доценко под постом.
Подписчики фотографа восхитились красотой снимков. Они оставили множество лайков и комментариев:
- Космический город!
- Неужели Астана может быть такой красивой.
- Шикарные кадры! Шикарные!
- Невозможно оторваться!
4 сентября Дмитрий Доценко показал "утреннюю луну".
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