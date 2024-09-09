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Ночная Астана после дождя восхитила Казнет

Ночная Астана после дождя восхитила Казнет , фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2024 22:11 Фото: Instagram/dots_foto
Известный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко 9 сентября опубликовал серию красивых фотографий ночной Астаны, сообщает Zakon.kz.

Снимки он разместил на своей странице в Instagram. 

"Ночная Астана после дождя. Столица – это самый красивый ночной город Казахстана. На левом берегу подсвечено почти каждое здание. Я снимал в дождливую погоду, вся эта красота начала отражаться в лужах, что дало интересные сюжеты для снимков, нужно было только поискать ракурсы. В общем, смотрите, что получилось", – написал Доценко под постом.

Подписчики фотографа восхитились красотой снимков. Они оставили множество лайков и комментариев:

  • Космический город!
  • Неужели Астана может быть такой красивой. 
  • Шикарные кадры! Шикарные!
  • Невозможно оторваться!

4 сентября Дмитрий Доценко показал "утреннюю луну"

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