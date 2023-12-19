Снежный Кок-Жайляу привел в восторг казахстанцев

Фотограф Дмитрий Доценко отправился по одному из самых популярных горных маршрутов среди алматинцев. Позднее он порадовал подписчиков новыми фотографиями и видео, сообщает Zakon.kz.

Публикация была сделана 18 декабря 2023 года на странице в Instagram.

"Кок-Жайляу после снегопада – невероятная красота! Желаю каждому увидеть это своими глазами", – говорится в подписи к видео.

Многочисленные комментаторы поблагодарили за красивейшие пейзажи.

Спасибо за такой трудный и очень красивый труд!

В горах есть интересный эффект – глубина. Это удивительно! Как-будто перед тобой детские пирамидки, а не горы.

Огонь, спасибо. Люблю природу Казахстана!

Красота неописуемая! Так захотелось туда. В горы.

Шикарно! Офигенно! Потрясающе! – отмечают пользователи Сети.

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Неделей ранее, 11 декабря 2023 года, Доценко опубликовал серию ночных пейзажей, которые снял в горах Алматы.