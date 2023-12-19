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Снежный Кок-Жайляу привел в восторг казахстанцев

Кок-Жайляу после снегопада привел в восторг казахстанцев Фото: Instagram/dots_foto
Фотограф Дмитрий Доценко отправился по одному из самых популярных горных маршрутов среди алматинцев. Позднее он порадовал подписчиков новыми фотографиями и видео, сообщает Zakon.kz.

Публикация была сделана 18 декабря 2023 года на странице в Instagram.

"Кок-Жайляу после снегопада – невероятная красота! Желаю каждому увидеть это своими глазами", – говорится в подписи к видео.

Многочисленные комментаторы поблагодарили за красивейшие пейзажи.

  • Спасибо за такой трудный и очень красивый труд!
  • В горах есть интересный эффект – глубина. Это удивительно! Как-будто перед тобой детские пирамидки, а не горы.
  • Огонь, спасибо. Люблю природу Казахстана!
  • Красота неописуемая! Так захотелось туда. В горы.
  • Шикарно! Офигенно! Потрясающе! – отмечают пользователи Сети.

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Первый снег в Алматы запечатлел известный фотограф

Неделей ранее, 11 декабря 2023 года, Доценко опубликовал серию ночных пейзажей, которые снял в горах Алматы.

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