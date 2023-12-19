Снежный Кок-Жайляу привел в восторг казахстанцев
Фото: Instagram/dots_foto
Фотограф Дмитрий Доценко отправился по одному из самых популярных горных маршрутов среди алматинцев. Позднее он порадовал подписчиков новыми фотографиями и видео, сообщает Zakon.kz.
Публикация была сделана 18 декабря 2023 года на странице в Instagram.
"Кок-Жайляу после снегопада – невероятная красота! Желаю каждому увидеть это своими глазами", – говорится в подписи к видео.
Многочисленные комментаторы поблагодарили за красивейшие пейзажи.
- Спасибо за такой трудный и очень красивый труд!
- В горах есть интересный эффект – глубина. Это удивительно! Как-будто перед тобой детские пирамидки, а не горы.
- Огонь, спасибо. Люблю природу Казахстана!
- Красота неописуемая! Так захотелось туда. В горы.
- Шикарно! Офигенно! Потрясающе! – отмечают пользователи Сети.
Материал по теме
Первый снег в Алматы запечатлел известный фотограф
Неделей ранее, 11 декабря 2023 года, Доценко опубликовал серию ночных пейзажей, которые снял в горах Алматы.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript