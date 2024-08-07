Ксению Бородину захейтили подписчики за диплом МГУ
Фото: Instagram/borodylia
Известная российская телеведущая Ксения Бородина сообщила, что завершила обучение на психологическом факультете МГУ и получила красный диплом, сообщает Zakon.kz.
Об этом она 7 августа рассказала в посте, опубликованном в Instagram.
Бородина опубликовала видео, на котором она держит красный диплом и подбрасывает вверх академическую шапочку.
"Поступление на психолога было одним из лучших решений в моей жизни. Я познакомилась с лучшими преподавателями России, получила огромный объем знаний и не собираюсь останавливаться на достигнутом", — отметила она.
Однако подписчики скептически отнеслись к этой новости:
- Знать теорию, но так лажать на практике. Сессии вы явно закрывали не своим умом.
- На психолога надо учиться 5,5 лет, но не пару месяцев.
- Да уж, люди учатся годами на психологов, это очень сложно, но а кто-то может назвать себя психологом, отучившись два года по пару часов в неделю, все, уже психолог дипломированный. Спасибо хоть такой человек только в Instagram может что-то писать про психологию, а в реальности консультировать – нет. А что самое интересное, она отучилась на психолога, в то время как ей самой нужно к психологу, явно есть какие-то не проработанные проблемы, человек злой на весь мир.
Ранее Ксения Бородина попыталась объяснить подписчице, что нельзя считать чужие деньги.
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