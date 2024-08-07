Ксению Бородину захейтили подписчики за диплом МГУ

Известная российская телеведущая Ксения Бородина сообщила, что завершила обучение на психологическом факультете МГУ и получила красный диплом, сообщает Zakon.kz.

Об этом она 7 августа рассказала в посте, опубликованном в Instagram.

Бородина опубликовала видео, на котором она держит красный диплом и подбрасывает вверх академическую шапочку.

"Поступление на психолога было одним из лучших решений в моей жизни. Я познакомилась с лучшими преподавателями России, получила огромный объем знаний и не собираюсь останавливаться на достигнутом", — отметила она.

Однако подписчики скептически отнеслись к этой новости:

Знать теорию, но так лажать на практике. Сессии вы явно закрывали не своим умом.

На психолога надо учиться 5,5 лет, но не пару месяцев.

Да уж, люди учатся годами на психологов, это очень сложно, но а кто-то может назвать себя психологом, отучившись два года по пару часов в неделю, все, уже психолог дипломированный. Спасибо хоть такой человек только в Instagram может что-то писать про психологию, а в реальности консультировать – нет. А что самое интересное, она отучилась на психолога, в то время как ей самой нужно к психологу, явно есть какие-то не проработанные проблемы, человек злой на весь мир.

Ранее Ксения Бородина попыталась объяснить подписчице, что нельзя считать чужие деньги.

