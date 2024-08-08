79-летний Майкл Дуглас показал взрослого сына

Американский актер Майкл Дуглас публично поздравил сына с днем рождения. Обладатель двух премий "Оскар" разместил снимок Дилана и признался, что гордится им, сообщает Zakon.kz.

Публикация размещена 8 августа 2024 года на странице в Instagram со следующей подписью:

"Вау, уже 24! Ты быстро продвигаешься, сынок. Прими поздравления от гордого отца".

У Майкла Дугласа с супругой Кэтрин Зеты-Джонс двое общих детей.

Также у исполнителя главной роли фильма "Жемчужина Нила" есть сын от первого брака.

Известный казахстанский медиаменеджер Арман Давлетяров 7 августа 2024 года сообщил, что его сыну Аяту исполняется 17 лет. В этот день он обратился с интересной просьбой к подписчикам.