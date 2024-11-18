80-летний Майкл Дуглас поздравил супругу с годовщиной свадьбы
Фото: Instagram/catherinezetajones
Обладатель двух премий "Оскар" Майкл Дуглас поздравил свою любимую Кэтрин Зета-Джонс с годовщиной. Сегодня, 18 ноября 2024 года, исполнилось 24 года, как они стали мужем и женой, сообщает Zakon.kz.
Свое поздравление американский актер разместил на странице в Instagram.
"24 года назад! Моя дорогая, как же мне повезло! С юбилеем, Катерина!" – кратко говорится в описании к совместному снимку со дня свадьбы.
Не так давно, 25 сентября 2024 года, голливудская пара отметила общий юбилей: звездные супруги родились в один день с разницей в четверть века. Майклу Дугласу исполнилось 80 лет, а его жене Кэтрин Зета-Джонс – 55.
Несмотря на большую разницу в возрасте, они остаются одной из самых крепких пар.
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