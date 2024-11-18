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80-летний Майкл Дуглас поздравил супругу с годовщиной свадьбы

Майкл Дуглас поздравил супругу с 24-летием совместной жизни, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 11:50 Фото: Instagram/catherinezetajones
Обладатель двух премий "Оскар" Майкл Дуглас поздравил свою любимую Кэтрин Зета-Джонс с годовщиной. Сегодня, 18 ноября 2024 года, исполнилось 24 года, как они стали мужем и женой, сообщает Zakon.kz.

Свое поздравление американский актер разместил на странице в Instagram.

"24 года назад! Моя дорогая, как же мне повезло! С юбилеем, Катерина!" – кратко говорится в описании к совместному снимку со дня свадьбы.

Не так давно, 25 сентября 2024 года, голливудская пара отметила общий юбилей: звездные супруги родились в один день с разницей в четверть века. Майклу Дугласу исполнилось 80 лет, а его жене Кэтрин Зета-Джонс – 55.

Несмотря на большую разницу в возрасте, они остаются одной из самых крепких пар.

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