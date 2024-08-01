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Жулдыз Абдукаримова определилась с приоритетами в жизни

Жулдыз Абдукаримова рассказала о приоритетах в жизни, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 16:25 Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Супруга исполнителя Кайрата Нуртаса артистка Жулдыз Абдукаримова опубликовала философский пост, затронув тему будущего детей. По всей видимости, неспроста. В браке звезд казахстанского шоу-бизнеса родились четверо детей: дочери Алау и Сезим, сыновья Нарул и Хан, сообщает Zakon.kz.

Публикация была размещена в Instagram-сторис 31 июля 2024 года. Актриса уточнила, что "до сегодняшнего дня на многие вещи смотрела с улыбкой".

"Я не обращала внимание на мелочи. Теперь самое важное для меня – это сегодняшние увлечения детей и их будущее. Вот почему я поддерживаю их сферы интересов настолько, насколько у меня хватает сил".Жулдыз Абдукаримова
Жулдыз Абдукаримова рассказала о приоритетах в жизни, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 16:25

Фото: Instagram/stories/zhuldyzabdukarimovaofficial

По всей видимости, эти размышления являются ответом на укоры свекрови Гульзиры Айдарбековой, которая совсем недавно сделала выпады в адрес невестки.

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Тогда продюсер заявила, что Абдукаримова путешествует по миру с детьми только благодаря Кайрату Нуртасу.

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