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"Благодаря Кайрату": фанаты Нуртаса упрекнули Жулдыз Абдукаримову

&quot;Благодаря Кайрату&quot;: фанаты Нуртаса упрекнули Жулдыз Абдукаримову, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 11:13 Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Улетевшая в Испанию с детьми супруга Кайрата Нуртаса продолжает делиться снимками и впечатлениями об отдыхе. Но одна из публикаций Жулдыз Абдукаримовой вызвала споры среди комментаторов, сообщает Zakon.kz.

Накануне она опубликовала очередную серию снимков, под которыми написала: "Еще один день, проведенный в Барселоне".

"Завтра позвольте мне показать вам местный театр и дом знаменитого Casa Batllo... Мы не только гуляем, но и получаем столько знаний, полезной информации", – рассказала Жулдыз Абдукаримова 17 июля 2024 года в Instagram.

В комментариях под публикацией активизировались поклонники Кайрата Нуртаса, которые упрекнули его супругу в том, что в Барселоне она оказалась благодаря мужу:

  • "Увидела Барселону благодаря Кайрату".
  • "Когда в семье Кайрата свадьба или какая-то проблема, ее вечно нет".
  • "Живи ради себя и детей. Это самое главное... Кайрат побесится и вернется..."
  • "Жулдыз, ты же счастливая. У тебя есть прекрасный муж Кайрат... Желаю вам счастья".

Но фанаты Жулдыз Абдукаримовой не остались в стороне и защитили своего кумира, закидав комплиментами:

  • "Наша Жулдыз, как Кармен стоит – величава, прекрасна".
  • "Причем тут Кайрат. Она просто на все закрыла глаза. Вот и все".
  • "Ты целая вселенная, самая бесконечная, люби себя, живи для себя, жизнь одна... Тебя всегда будут осуждать".
  • "Это ее личное! Посмотрите на нее просто как на женщину либо актрису! Человек просто отдыхает и счастлив".
  • "Очень приятно на вас смотреть, вы без всякого хвастовства и показухи. Оставайтесь простой и доброй к свои родным и близким".
  • "Кайрату уже пора подумать о будущем. Потом, когда он вернется в семью, не будет никакого уважения. Желаю брать пример с Торегали".

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Об отъезде Жулдыз Абдукаримовой с детьми в Испанию стало известно 9 июля 2024 года. За границу она отправилась после семейного отдыха в Боровом.

Что касается ее мужа, то 5 июля Кайрата Нуртаса задержали за драку и нецензурную брань в самолете. В суде певца признали виновным и назначили 15 суток ареста за мелкое хулиганство. Народный любимец попытался обжаловать приговор, но решение суда первой инстанции оставили без изменений.

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12 июля жена Кайрата Нуртаса после многочисленных вопросов от подписчиков впервые высказалась об аресте. Жулдыз Абдукаримова заявила, что перед законом все граждане Казахстана равны, и что арестованный на 15 суток певец "доказал это и отвечает за свой поступок".

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