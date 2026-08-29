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Культура и шоу-бизнес

Илья Авербух прокомментировал новость о рождении третьего ребенка с Лизой Арзамасовой

Лиза Арзамасова и Илья Авербух, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2026 04:28 Фото: Instagram/liza_arzamasova
В соцсетях появилась информация о том, что российская актриса Лиза Арзамасова ждет третьего ребенка от своего мужа – титулованного фигуриста и тренера Ильи Авербуха, сообщает Zakon.kz.

Фанаты заговорили о пополнении в паре после того, как на вечеринке в честь празднования 5-летия сына Льва и 2-летия дочки Лии Лиза засветилась в просторном платье оливкового цвета.

Даже оно якобы не смогло скрыть округлившийся живот звезды "Папиных дочек".

"СтарХит" попросил Авербуха прокомментировать последние новости об интересном положении Лизы.

"Нет, точно, 100% нет!" – ответил спортсмен.

Различные домыслы преследуют знаменитую пару с самого начала их отношений: их совместная история началась еще с участия в проекте "Лед и пламень".

Тогда Лиза и Илья не афишировали личные отношения. Фигурист и актриса долгое время просто дружили, ведь на момент участия в шоу Арзамасовой было всего 15 лет.

Публичного подтверждения романтических отношений поклонники пары дождались только летом 2020-го. Когда Авербух и Арзамасова обнародовали информацию об отношениях, главной темой хейта стала их 22-летняя разница в возрасте.

В декабре того же года Лиза и Илья поженились.

Ранее мы писали о том, что Варум и Агутин впервые за долгое время вышли в свет вместе.

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Аксинья Титова
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