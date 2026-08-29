Илья Авербух прокомментировал новость о рождении третьего ребенка с Лизой Арзамасовой
Фанаты заговорили о пополнении в паре после того, как на вечеринке в честь празднования 5-летия сына Льва и 2-летия дочки Лии Лиза засветилась в просторном платье оливкового цвета.
Даже оно якобы не смогло скрыть округлившийся живот звезды "Папиных дочек".
"СтарХит" попросил Авербуха прокомментировать последние новости об интересном положении Лизы.
"Нет, точно, 100% нет!" – ответил спортсмен.
Различные домыслы преследуют знаменитую пару с самого начала их отношений: их совместная история началась еще с участия в проекте "Лед и пламень".
Тогда Лиза и Илья не афишировали личные отношения. Фигурист и актриса долгое время просто дружили, ведь на момент участия в шоу Арзамасовой было всего 15 лет.
Публичного подтверждения романтических отношений поклонники пары дождались только летом 2020-го. Когда Авербух и Арзамасова обнародовали информацию об отношениях, главной темой хейта стала их 22-летняя разница в возрасте.
В декабре того же года Лиза и Илья поженились.
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