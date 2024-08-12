Ксению Собчак разгневали комментарии о ее внешности

Российская журналистка Ксения Собчак гневно высказалась о том, что пользователей интересуют не события, о которых она говорит в своих программах, а ее внешность, сообщает Zakon.kz.

Свой пост в Instagram она начала с иронии о том, что "нет ничего важнее веса и красоты Ксении Собчак...".

Затем она детально описала, как готовит свои выпуски.

"Два дня ты вместе с командой готовишь выпуск, проверяешь все факты, ударения и запятые, потом ищешь ссылки на всякие фото и видео, которые будешь туда вставлять для графики. Потом это вся эта работа обнуляется, потому что случается Курск, а это значит, что все новости нужно экстренно переписывать. Опять меняешь все планы, экстренно полностью переписываешь выпуск. При этом, учитывая чрезвычайность ситуации, каждый факт может стоить тебе уголовного дела по дискредитации ВС или по фейкам про армию, и ты перепроверяешь их дважды. Закачиваешь. Валишься спать. Просыпаешься. Большинство комментариев: торчит ли у тебя на видео живот (уже нет) и есть ли мешки под глазами (еще да)", – пишет Собчак.

Она посоветовала не рассматривать ее, если кому-то не нравится.

"Я взрослая женщина, счастливая, довольная собой, и даже если я не родилась красавицей, ощущаю я себя прекрасной и уверенной в себе. А главное, мой сын и муж меня очень любят и считают самой красивой женщиной на Земле. И знаете, я им верю… пока…. оператор не выставит свет, как на последнем видео. И теперь бесплатная мудрость для тех, кому меньше 40, от той, кому 42. Запомните, девочки, если вы много работаете и мало спите, то даже если вы вообще не пьете алкоголь и даже если у вас есть немного денежек на косметолога, вы все равно при неудачном свете будете выглядеть так, будто всю ночь бухали", – продолжила журналистка.

И в завершение она высказала сожаление, что ситуация в России интересует людей меньше, чем ее внешность.

Ранее Ксения Собчак неожиданно выступила с заявлением и дала совет всем, кто устал от многочисленных негативных новостей.