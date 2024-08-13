Известная казахстанская артистка восхитилась отдыхом на Родине
Фото: Instagram/asha_matai
Актриса и певица Аша Матай решила выбрать отдых не за границей, а на Родине, сообщает Zakon.kz.
И, судя по восторженному посту и ярким фотографиям, она не пожалела о выборе. На кадрах звезда казахстанского шоу-бизнеса отдыхает в кругу семьи и друзей.
В подписи к публикации Аша Матай назвала Алаколь хитом этого лета, отметив прозрачность воды. В каменистом береге она увидела плюс – массаж.
"Шикарная, красивая компания наслаждается отдыхом", – резюмировала артистка.
Ранее блогер из Талдыкоргана сравнил отдых на Капчагае, Алаколе и Балхаше. Он считает, что этим курортным зонам нужно дать особый статус. Тогда туризм стремительно будет развиваться.
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