Капчагай, Алаколь и Балхаш: казахстанец сравнил пляжные зоны отдыха страны

Лето на исходе. На большей части Казахстана еще держится пик жары. Значит, есть шанс вдоволь насладиться пляжным отдыхом. Для этого не обязательно выезжать за границу. Капчагай, Алаколь и Балхаш могут подарить незабываемые впечатления. Zakon.kz посоветует, куда лучше всего отправиться.

Что таить, отечественный туризм не сравнится с излюбленными зарубежными курортами. Однако у отдыха внутри страны масса преимуществ. Это прежде всего природные красоты и щедрое гостеприимство народа. Поэтому если вы желаете душевного уединения или, напротив, жаждете живого общения, то вам – в путешествие по Казахстану.

Экскурсию по Капчагаю, Алаколю и Балхашу провел 36-летний блогер из Талдыкоргана Кайрат Абдрахман. Этим летом он пять раз побывал на перечисленных зонах отдыха. Молодой человек пропагандирует местные достопримечательности и призывает сограждан больше отдыхать внутри страны.

"Выбираю внутренний туризм по причине того, что у нас много удивительных мест. Они находятся под боком, однако многие казахстанцы ни разу не ездили туда и даже не подозревают, насколько там хорошо. К тому же такой отдых обходится значительно дешевле. К примеру, на нашу семью из четырех человек тур за границу обойдется от 1,5 млн тенге, а на отечественных курортах мы оставляем за три дня почти 250 тыс. тенге. Таким способом и местные жители могут подзаработать". Кайрат Абдрахман

Капчагай

Излюбленный народом Капчагай – популярное место, где отдыхающие проводят летние выходные. На побережье водохранилища расположено множество зон отдыха с песчаными пляжами, барами и водными развлечениями. Здесь можно купаться и загорать, устраивать пикники и ловить рыбу. Что касается воды, то она чистая и теплая.

"В самом городе Конаеве сложно было найти хорошую гостиницу, поэтому пришлось остановиться на территории зон отдыха, где ценник выше. Советую сюда выезжать на платные пляжи не внутри города, а в отдельно расположенных от Конаева зонах отдыха, въезд со стороны баканасского моста. Пляжи чистые и комфортные. Здесь половина отдыхающих – семейные, которые создают дружелюбную обстановку и чувство безопасности. Интернет ловит отлично. Водоем относительно близок к Талдыкоргану, поэтому нам даже не обязательно было оставаться там с ночевкой, а после отдыха можно было сразу отправиться домой". Кайрат Абдрахман

Алаколь

Озеро Алаколь находится на границе Абайской и Жетысуской областей. На его берегу расположены поселки Акши и Коктума. Близ Кабанбая есть бальнеологический курорт Барлык-Арасан. Также к берегу прилегает песчаная пустошь Бармаккум.

Душевная атмосфера Алаколя располагает еще по дороге к ней. Завораживающая красота природы: горы тянутся к облакам, вокруг все утопает в зелени, спокойствие и сопровождающая в пути река. В итоге тебя приветствует завораживающая панорама на красивое озеро. История гласит, что в его водах лечили свои раны воины войска Чингисхана. В советское время на побережье был организован оздоровительный пансионат. По сей день в народе верят в чудесные свойства воды, поэтому сюда едут не только загорать и купаться, но и запастись здоровьем. Отдых на Алаколе по карману большинству. Доехать на место можно на поезде, автобусе или автомобиле.

"В этот раз мы нашли новую дорогу до Алаколя через село Кабанбай. Ехали сквозь ущелья и горы. Вид фантастический. Выехали в село Коктума. На Алаколе уникальная вода, приятная, прозрачная. Мне нравится каменистый берег, потому что ходишь чистым. Загар ложится ровно. Свежий воздух. На центральном пляже много аквабайков. Из-за большого потока туристов эта часть немного загрязненная. Мы специально выбрали зону, где меньше посетителей. Хотя на левом берегу намного дешевле. Там больше гостевых домиков. А вот в правой части более цивильный отдых, есть люкс-варианты". Кайрат Абдрахман

Житель Талдыкоргана считает, что в целом на Алаколе обретаешь душевное спокойствие и мысленно расслабляешься. Однако здесь есть и свои недостатки: отсутствие туалетов и уличного освещения.

"При мне было много случаев отравлений, поэтому рекомендую быть бдительными при заказе еды, также лучше не пить воду из-под крана. Но советую обязательно сходить в рыбный ресторан, отведать местного карася, сазана и окуня. Если говорить о персонале, то с обслуживанием, как повезет. Хочется призвать местные власти не оставлять без внимания местные парки и скверы, в которых большое количество высыхающих деревьев". Кайрат Абдрахман

Балхаш

Балхаш – бессточное полупресноводное озеро в Балхаш-Алакольской котловине на юго-востоке страны. Это второе по величине непересыхающее соленое озеро после Каспийского моря. Также 14-е в списке крупнейших озер мира. Удивительно, но одна его часть наполнена солеными водами, а другая совершенно пресная.

Озеро окружают как живописные, так и суровые места: пустыня Бетпак-дала, Чу-Илийские горные массивы и южные Таукумские пески. Пляжный туризм охватывает две области: Алматинскую и Карагандинскую.

"Балхаш удобен тем, что из Талдыкоргана до него мы доезжаем за один час и 40 минут. Хотя дорога отсутствует, отрезок из около 35 км идет гравийка и люди берегут свой транспорт. Сейчас там стелют асфальт. Обещают закончить в этом году, и по темпу работы в это верится. Я думаю, если дорогу построят, то на Балхаш будут ездить еще больше людей". Кайрат Абдрахман

Кайрат Абдрахман отмечает, что вода в Балхаше намного теплее, чем в других водоемах. Берег песчаный, и детям строить там замки одно удовольствие. На побережье предлагают большой выбор развлечений для любителей парусного спорта, гребли на байдарках и рыбалки, зоны отдыха разного уровня комфорта.

"Балхаш отличается своей простотой. Складывается впечатление, как будто ты приезжаешь гостить в аул к апашке. Никакой инфраструктуры. Отсутствие цивилизации: ни связи, ни света. Видели, что идет работа, прокладываются линии электропередачи в сторону Балхаша. Но сейчас там пока до сих пор на моторах свет подают. Нам дешевле всего было отдыхать на Балхаше, потому что заплатили только за тапчан, еду с собой взяли". Кайрат Абдрахман

Талдыкорганец считает, что этим курортным зонам нужно дать особый статус. Тогда туризм в них стремительно будет развиваться. Они станут более доступными и комфортными для посетителей, а самое главное будут охватывать еще большее количество туристов.

В Комитете индустрии туризма Министерства туризма и спорта РК уточнили, что в этом году уже более 3,8 млн человек отдохнуло на курортах Казахстана. Это на 311 тыс. человек больше по сравнению с годом ранее. Тогда число туристов, отдохнувших в 19 отечественных курортных зонах, перевалило более 3,8 млн человек.

Алматинский горный кластер стал самым популярным местом у любителей путешествий, его посетило более 2,3 млн человек. Следом расположилась Мангистауская курортная зона (более 356,2 тыс. человек), Щучинско-Боровская (305,4 тыс. человек) и замыкает список лидеров побережье озера Алаколь (205,8 тыс. человек).