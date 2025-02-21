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Культура и шоу-бизнес

Богатейший азербайджанец показал сыновьям свои владения

Богатейший азербайджанец показал сыновьям свои владения, фото - Новости Zakon.kz от 21.02.2025 20:21 Фото: Instagram/eminofficial
Известный азербайджанский музыкант, автор песен и предприниматель Эмин Агаларов (известен как певец Emin) 21 февраля 2025 года опубликовал в Instagram видео с сыновьями и восхитил поклонников, сообщает Zakon.kz.

45-летний Emin, которого считают богатейшим азербайджанцем, показал двум наследникам – Али и Микаилу – свои владения.

"Самый крутой и ценный обход – с моими детьми!" – подписал публикацию Агаларов.

Подписчики, которых у Эмина более 2,7 млн, восхитились воспитанием его сыновей. Также они пожелали семье предпринимателя успехов. Нашлись и те, кто попросил чуточку богатства у бизнесмена:

  • "Эмин, можно 0,01% твоего богатства?"
  • "Как мальчик похож на своего дедушку".
  • "Эмин, пусть тебя и твоих деток Бог бережет".
  • "Какое счастье отца возить и показывать своим сыновьям их будущее".
  • "У меня к этим мальчикам вообще особая симпатия, они ровесники моего сына".
  • "Самый ценный обход вместе с сыновьями – что может быть прекрасней. Успехов вам".
  • "Твои сыновья Али и Микаил – твоя поддержка, замена в твоих делах. Удачи и успехов вам всем. Ты самый лучший отец своим детям".
  • "Образованные, правильные, а самое главное – умеющие красиво излагать свои мысли сыновья! Эмин, поделись секретом, как воспитать такого сына?!"

Отметим, что 1 декабря 2024 года Агаларов поздравил сыновей с 16-летием.

Ранее сообщалось, что российская певица Алсу 14 февраля 2025 года выступила с концертом в Баку. Артистка поделилась видео с концерта, на котором видно, как азербайджанский предприниматель Эмин Агаларов дарит ей роскошный букет цветов. Также она отметила, что бизнесмен, который еще является популярным певцом, в тот день спел с ней на одной сцене.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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