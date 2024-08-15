64-летняя мама Тимати оригинально поздравила сына с днем рождения

Сегодня 41-й день рождения отмечает популярный российский хип-хоп-исполнитель и предприниматель Тимур Юнусов (Тимати). В связи с этим Симона Юнусова посвятила пост своему сыну в Instagram, разместив оригинальное фото артиста, сообщает Zakon.kz.

Поздравление 64-летняя родительница начала с того, что наступила середина августа, в котором родились все самые близкие ее сердцу люди.

"Этот месяц подарил мне маму, папу, сестру и старшего сына. В этой "львиной стае" собрались люди с совершенно разными характерами, но всех их объединяет мудрость, великодушие, терпение и чувство справедливости. Лев бросается только тогда, когда по-другому уже нельзя, но это не безобидная киска и приручить его дано не многим, он не переносит предательства и навсегда запоминает обидчиков", – написала Симона 15 августа 2024 года.

По ее словам, рожденных под знаком Львов "надо принимать такими, какими их сотворила природа".

"Не зря это царь зверей. Гладить можно только по шерсти и, конечно, восхищаться! А восхищаться есть чем! Люди яркие, смелые, талантливые, преданные своей семье и делу, которому служат, но не дай Бог встать на их пути, только тогда ты поймешь, что перед тобой грозный хищник! В молодости львята игривые шалуны, которых все обожают, в юности все в них влюбляются за необыкновенную харизму и привлекательность. В зрелости они становятся вожаками, а в преклонном возрасте это старейшины рода, к которым тянется молодежь, чтобы постичь "львиную" мудрость", – отметила Симона.

Закончив описание знака зодиака, родительница обратилась к уже 41-летнему Тимати.

"Мой любимый Лев! Живи до 120-ти, получай удовольствие от работы, общения с детьми, близкими и друзьями, наслаждайся жизнью так, как умеешь только ты! Не ведись на лесть, научись отделять зерна от плевел. Будь мудр и справедлив, пройдет не так много времени, и ты станешь главой нашего рода. Не подведи!" – заключила Симона.

Именинник уже отреагировал на поступающие поздравления.

"Друзья, спасибо всем за поздравления", – написал Тимати под публикацией в Instagram, опубликовав серию фото и видео.

2 июля 2024 года Тимати рассказал, почему ушел с большой сцены и больше не выступает с сольными концертами.