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Старшая внучка Игоря Крутого поразила красотой поклонников композитора

Старшая внучка Игоря Крутого поразила красотой поклонников композитора, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 15:28 Фото: Instagram/igorkrutoy65
Известный российский эстрадный композитор, пианист и исполнитель Игорь Крутой 15 августа 2024 года показал подросшую старшую внучку, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией в Instagram композитор отметил, что "приятно и волнительно наблюдать, как подрастает новое поколение нашей семьи…"

"Получил огромное удовольствие, пообщавшись со своей старшей внучкой – 14-летней Кристинкой. Горжусь тем, что она отличница в школе, в совершенстве владеет тремя языками (английский, французский, итальянский. – Прим. ред.), прекрасно играет в волейбол и при этом красавица! Я, наверное, не очень хороший дед в силу своей приличной занятости, да и на сегодняшний день, востребованности, но я очень люблю своих детей и внуков и наверняка в будущем смогу исправить все эти упущения… А пока – совместное поедание любимого мороженого и обмен новостями с интересующими подробностями жизней внучки и деда", – добавил Игорь Крутой, опубликовав видео с внучкой.

Поклонники не согласились с пианистом, что он – плохой дед. Их также поразила красота внучки:

  • "Какая красивая!"
  • "Внучка – само очарование".
  • "Ну надо же, как она на вас похожа!"
  • "Такая скромная, красивая девушка!"
  • "Вы такой молодой дедушка. И внучка – красавица, умница".
  • "Какие же вы классные, Игорь Яковлевич! Вы замечательный дед. И это видно по счастливому лицу Кристинки. Как же она выросла. Просто красавица!"

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18 июля 2024 года Игорь Крутой показал дочь Александру, которую трогательно поздравил с 21-летием. Чуть позднее и сам композитор отмечал именины. Его с 70-летием трогательно поздравила 90-летняя мама Светлана.

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