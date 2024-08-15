Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Гарик Харламов поделился фотографиями со свадьбы и вызвал шквал шуток

Гарик Харламов, фото со свадьбы, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 17:09 Фото: Instagram/garikkharlamov
Молчавший в сети о бракосочетании российский комик Гарик Харламов решил все-таки поделиться с подписчиками фотографиями с торжества, сообщает Zakon.kz.

Свадьбу с актрисой Катериной Ковальчук они сыграли 7 августа.

"Если бы не изобрели фотоаппарат, а потом не родились бы люди, которые умеют правильно им манипулировать, то не было бы этих замечательных фотографий с нашей свадьбы!" – подписал Харламов фотографии, опубликованные 15 августа.

Помимо поздравлений в комментариях к посту посыпались шутки насчет последнего фото, на котором юморист Денис Дорохов бежит в свадебном наряде.

  • На последнем фото невеста Батрухи?
  • Харламов без кепки – это необычно! Дорохов в женском – обычная история.
  • После последней фотки я забыла, что было до.
  • Когда долистал до Дороха и не показалось.
  • Дорохов – самая красивая невеста.
  • Последний кадр как олицетворение незамужних женщин после 35)))), или "успеть, пока дотикают часики".

Отметим, что Харламов и Ковальчук расписались еще в начале июня 2024 года.

Читайте также

Жена Ильи Ильина раскрыла &quot;страшную тайну&quot; об их знакомстве
Жена Ильи Ильина раскрыла "страшную тайну" об их знакомстве
От Арракиса до Хогвартса
От Арракиса до Хогвартса: что включали на MEGOGO в первое полугодие 2024 года
Старшая внучка Игоря Крутого поразила красотой поклонников композитора
Старшая внучка Игоря Крутого поразила красотой поклонников композитора
Ирина Капитанова
Харламов Гарик 2024 год Свадьбы Шоу-бизнес
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сильная жара, жара, жарко, тепло, лето, жаркое лето, высокая температура, термометр, измерение температуры, прогноз погоды, погода летом, летняя жара, зной, солнце, знойное лето
Похолодание и жара до 41 градуса: к чему готовиться казахстанцам 15-17 августа
Торт за полмиллиона тенге рухнул на пол: реакция молодоженов поразила Казнет
Торт за полмиллиона тенге рухнул на пол: реакция молодоженов поразила Казнет
Илья Авербух встретил жену из роддома на коньках
Илья Авербух встретил жену из роддома на коньках
Сын депутата совершил правонарушение
В КУИС начата служебная проверка из-за инцидента с сыном Даулета Турлыханова
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: