Гарик Харламов поделился фотографиями со свадьбы и вызвал шквал шуток

Молчавший в сети о бракосочетании российский комик Гарик Харламов решил все-таки поделиться с подписчиками фотографиями с торжества, сообщает Zakon.kz.

Свадьбу с актрисой Катериной Ковальчук они сыграли 7 августа.

"Если бы не изобрели фотоаппарат, а потом не родились бы люди, которые умеют правильно им манипулировать, то не было бы этих замечательных фотографий с нашей свадьбы!" – подписал Харламов фотографии, опубликованные 15 августа.

Помимо поздравлений в комментариях к посту посыпались шутки насчет последнего фото, на котором юморист Денис Дорохов бежит в свадебном наряде.

На последнем фото невеста Батрухи?

Харламов без кепки – это необычно! Дорохов в женском – обычная история.

После последней фотки я забыла, что было до.

Когда долистал до Дороха и не показалось.

Дорохов – самая красивая невеста.

Последний кадр как олицетворение незамужних женщин после 35)))), или "успеть, пока дотикают часики".

Отметим, что Харламов и Ковальчук расписались еще в начале июня 2024 года.