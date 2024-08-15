Гарик Харламов поделился фотографиями со свадьбы и вызвал шквал шуток
Фото: Instagram/garikkharlamov
Молчавший в сети о бракосочетании российский комик Гарик Харламов решил все-таки поделиться с подписчиками фотографиями с торжества, сообщает Zakon.kz.
Свадьбу с актрисой Катериной Ковальчук они сыграли 7 августа.
"Если бы не изобрели фотоаппарат, а потом не родились бы люди, которые умеют правильно им манипулировать, то не было бы этих замечательных фотографий с нашей свадьбы!" – подписал Харламов фотографии, опубликованные 15 августа.
Помимо поздравлений в комментариях к посту посыпались шутки насчет последнего фото, на котором юморист Денис Дорохов бежит в свадебном наряде.
- На последнем фото невеста Батрухи?
- Харламов без кепки – это необычно! Дорохов в женском – обычная история.
- После последней фотки я забыла, что было до.
- Когда долистал до Дороха и не показалось.
- Дорохов – самая красивая невеста.
- Последний кадр как олицетворение незамужних женщин после 35)))), или "успеть, пока дотикают часики".
Отметим, что Харламов и Ковальчук расписались еще в начале июня 2024 года.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript