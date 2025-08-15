Юлия Высоцкая призналась в любви 87-летнему Андрею Кончаловскому из Парижа

51-летняя заслуженная артистка России Юлия Кончаловская поделилась с многочисленной аудиторией новыми фотографиями с 87-летним супругом, режиссером Андреем Кончаловским. А также призналась в любви мужу и городу всех влюбленных, сообщает Zaon.kz.

Судя по публикации, размещенной 14 августа 2025 года в Telegram, семейная пара сходила на свидание в Париже.

"Я всегда хочу в Париж. Долгие прогулки по набережным, сhausson aux pommes (булочка с яблоком) из кафе Carette – по форме вобла-воблой, а на вкус лучше не бывает, ледяное шампанское, зеленые стулья Люксембургского сада и, конечно, любимый рядом. В общем, romantique в идеальном о нем представлении", – написала ведущая в подписи к посту.

Также размещены фотографии, на которых она с мужем позирует на летней веранде кафе.

Фото: Telegram/vysotskayaofficial

Фото: Telegram/vysotskayaofficial

Комментаторы поделились своими впечатлениями о столице Франции. Другие же с грустью отметили, что ни разу там не были.

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая поженились в 1998 году. Их 36-летнюю разницу в возрасте активно обсуждают в Сети, но они не придают этому значения и публично признаются друг другу в любви.

