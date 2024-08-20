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Огромную коллекцию бас-гитар собрал житель Германии

Гитары, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 03:13 Фото: guinnessworldrecords
Житель Германии Ули Зальм вошел в Книгу рекордов Гиннесса с самой большой коллекцией бас-гитар, сообщает Zakon.kz.

По данным сайта премии, первая гитара в его коллекции появилась в 1963 году. Зальму было 14 лет, когда родители подарили ему первую. С тех пор 76-летний музыкант пополнил коллекцию, смотреть которую к нему в город Гамбург приезжали рок-звезды:

  • AC/DC;
  • Aerosmith;
  • Фредди Меркьюри;
  • Элтон Джон;
  • Bon Jovi.

Сейчас в его коллекции 854 инструмента брендов Fender, Washburn, Red Star, Keytone, Highway и Gibson. Многие из ценных гитар Зальма выставлены в его ресторане в Гамбурге.

Книга рекордов Гиннесса, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 03:13

Фото: guinnessworldrecords

Остальные же хранятся в помещении с контролируемой температурой.

Книга рекордов Гиннесса, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 03:13

Фото: guinnessworldrecords

Также Венс Палау Фернандес из Испании стал рекордсменом Книги рекордов Гиннесса. Он собрал самую большую коллекцию мобильных телефонов из 3615 моделей.

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