Огромную коллекцию бас-гитар собрал житель Германии
Фото: guinnessworldrecords
Житель Германии Ули Зальм вошел в Книгу рекордов Гиннесса с самой большой коллекцией бас-гитар, сообщает Zakon.kz.
По данным сайта премии, первая гитара в его коллекции появилась в 1963 году. Зальму было 14 лет, когда родители подарили ему первую. С тех пор 76-летний музыкант пополнил коллекцию, смотреть которую к нему в город Гамбург приезжали рок-звезды:
- AC/DC;
- Aerosmith;
- Фредди Меркьюри;
- Элтон Джон;
- Bon Jovi.
Сейчас в его коллекции 854 инструмента брендов Fender, Washburn, Red Star, Keytone, Highway и Gibson. Многие из ценных гитар Зальма выставлены в его ресторане в Гамбурге.
Фото: guinnessworldrecords
Остальные же хранятся в помещении с контролируемой температурой.
Фото: guinnessworldrecords
Также Венс Палау Фернандес из Испании стал рекордсменом Книги рекордов Гиннесса. Он собрал самую большую коллекцию мобильных телефонов из 3615 моделей.
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