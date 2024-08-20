Испанец собрал самую большую коллекцию мобильных телефонов и попал в Книгу рекордов Гиннесса

Житель Испании собрал самую большую коллекцию мобильных телефонов. В ней больше 3,5 тысяч устройств. В том числе очень редкие модели. Благодаря этому увлечению он попал в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает Zakon.kz.

Коллекция мобильных телефонов жителя Барселоны Венсеса Палау Фернандеса оказалась в Книге рекордов Гиннесса. Она насчитывает 3615 уникальных устройств.

Любовь мужчины к телефонам началась в 1999 году. Тогда он в качестве подарка на Рождество получил Nokia 3210.

В 2008 году он начал собирать мобильники легендарного финского бренда, а позже коллекция пополнилась и другими.

Фото: officialworldrecord

Время спустя Фернандес стал собирать редкие телефоны, так и не поступившие в продажу.

Сейчас в собственности коллекционера находятся устройства Siemens, NEC, Motorola, Blackberry, Samsung, HTC, Apple и многих других брендов.

Некоторые из них довольно редкие, выпущенные ограниченным тиражом. К примеру, телефоны из коллекции по "Звездным войнам" в стиле Йоды, Оби-Вана Кеноби и других персонажей вселенной.

Ранее сообщалось, что в Монголии нашли гробницу аристократки в желтом шелковом плаще домонгольского периода.

