Испанец собрал самую большую коллекцию мобильных телефонов и попал в Книгу рекордов Гиннесса
Коллекция мобильных телефонов жителя Барселоны Венсеса Палау Фернандеса оказалась в Книге рекордов Гиннесса. Она насчитывает 3615 уникальных устройств.
Любовь мужчины к телефонам началась в 1999 году. Тогда он в качестве подарка на Рождество получил Nokia 3210.
В 2008 году он начал собирать мобильники легендарного финского бренда, а позже коллекция пополнилась и другими.
Фото: officialworldrecord
Время спустя Фернандес стал собирать редкие телефоны, так и не поступившие в продажу.
Сейчас в собственности коллекционера находятся устройства Siemens, NEC, Motorola, Blackberry, Samsung, HTC, Apple и многих других брендов.
Некоторые из них довольно редкие, выпущенные ограниченным тиражом. К примеру, телефоны из коллекции по "Звездным войнам" в стиле Йоды, Оби-Вана Кеноби и других персонажей вселенной.
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