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Мир

Испанка попала в Книгу рекордов Гиннесса с необычной коллекцией

В Испании женщина собрала крупнейшую в мире коллекцию подставок для яиц, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2025 05:15 Фото: guinnessworldrecords
Испанка Мария Хосе Фустер собрала крупнейшую в мире коллекцию подставок для яиц и стала рекордсменкой Книги рекордов Гиннесса, сообщает Zakon.kz.

По данным сайта Книги рекордов Гиннесса, ее коллекция насчитывает 15 485 предметов.

Фото: guinnessworldrecords

Фустер занимается коллекционированием более 50 лет. В ее собрании – расписные подставки для яиц, подставки в виде животных. Например, лошади, а также модели с изображением таких персонажей как Гарфилд, Супермен и Бетти Буп.

Фото: guinnessworldrecords

Собрание Марии можно было увидеть в июле 2023 года в общественном центре в ее родном городе Кампо. Это была первая столь крупная выставка для Фустер.

Фото: guinnessworldrecords

В данный момент 1143 предмета из ее коллекции выставлены в музее.

Ранее 21-летняя жительница Великобритании Зара Лаклан за одно путешествие установила сразу три мировых рекорда.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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