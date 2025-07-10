Испанка попала в Книгу рекордов Гиннесса с необычной коллекцией

Испанка Мария Хосе Фустер собрала крупнейшую в мире коллекцию подставок для яиц и стала рекордсменкой Книги рекордов Гиннесса, сообщает Zakon.kz.

По данным сайта Книги рекордов Гиннесса, ее коллекция насчитывает 15 485 предметов.

Фото: guinnessworldrecords

Фустер занимается коллекционированием более 50 лет. В ее собрании – расписные подставки для яиц, подставки в виде животных. Например, лошади, а также модели с изображением таких персонажей как Гарфилд, Супермен и Бетти Буп.

Фото: guinnessworldrecords

Собрание Марии можно было увидеть в июле 2023 года в общественном центре в ее родном городе Кампо. Это была первая столь крупная выставка для Фустер.

Фото: guinnessworldrecords

В данный момент 1143 предмета из ее коллекции выставлены в музее.

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