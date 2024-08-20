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Две лауреатки премии "Оскар" сыграли в новом фильме

Фильм, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 02:20 Фото: Instagram/insta_almodovar
Актрисы Тильда Суинтон и Джулианна Мур сыграли давних подруг в тизере "Комната по соседству" Педро Альмодовара, сообщает Zakon.kz.

Новый проект испанского режиссера о двух женщинах, которые в юности были близкими подругами, работая в одном журнале.

"Ингрид стала писательницей-фантастом, а Марта – военным репортером, их разлучили жизненные обстоятельства. Спустя много лет они снова встречаются в экстремальной ситуации", – говорится в описании.

Фильм будет представлен на конкурсе Венецианского кинофестиваля 2 сентября.

Также в другом новом фильме сыграли Никита Кологривый и Оксана Акиньшина. Сюжет рассказывает о сложном финансовом положении школьного учителя географии из Сочи.

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