Две лауреатки премии "Оскар" сыграли в новом фильме
Фото: Instagram/insta_almodovar
Актрисы Тильда Суинтон и Джулианна Мур сыграли давних подруг в тизере "Комната по соседству" Педро Альмодовара, сообщает Zakon.kz.
Новый проект испанского режиссера о двух женщинах, которые в юности были близкими подругами, работая в одном журнале.
"Ингрид стала писательницей-фантастом, а Марта – военным репортером, их разлучили жизненные обстоятельства. Спустя много лет они снова встречаются в экстремальной ситуации", – говорится в описании.
Фильм будет представлен на конкурсе Венецианского кинофестиваля 2 сентября.
Также в другом новом фильме сыграли Никита Кологривый и Оксана Акиньшина. Сюжет рассказывает о сложном финансовом положении школьного учителя географии из Сочи.
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