Две лауреатки премии "Оскар" сыграли в новом фильме

Актрисы Тильда Суинтон и Джулианна Мур сыграли давних подруг в тизере "Комната по соседству" Педро Альмодовара, сообщает Zakon.kz.

Новый проект испанского режиссера о двух женщинах, которые в юности были близкими подругами, работая в одном журнале.

"Ингрид стала писательницей-фантастом, а Марта – военным репортером, их разлучили жизненные обстоятельства. Спустя много лет они снова встречаются в экстремальной ситуации", – говорится в описании.

Фильм будет представлен на конкурсе Венецианского кинофестиваля 2 сентября.

Также в другом новом фильме сыграли Никита Кологривый и Оксана Акиньшина. Сюжет рассказывает о сложном финансовом положении школьного учителя географии из Сочи.