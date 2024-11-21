Редкие детские фотографии показала Виктория Бекхэм
Фото: Instagram/Victoriabeckham
Бывшая участница Spice Girls, а ныне – модный дизайнер и предприниматель Виктория Бекхэм показала свои редкие детские фотографии из семейного архива, сообщает Zakon.kz.
Снимки она опубликовала в Instagram. На кадрах дизайнер вместе с подругой позировала в разных локациях в Великобритании. Таким образом Бекхэм поздравила подругу Луис с днем рождения.
Фото: Instagram/Victoriabeckham
Ранее Бекхэм сделала неожиданное признание. В интервью известному журналу она рассказала об отношении к своей популярности.
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