Редкие детские фотографии показала Виктория Бекхэм

Бывшая участница Spice Girls, а ныне – модный дизайнер и предприниматель Виктория Бекхэм показала свои редкие детские фотографии из семейного архива, сообщает Zakon.kz.

Снимки она опубликовала в Instagram. На кадрах дизайнер вместе с подругой позировала в разных локациях в Великобритании. Таким образом Бекхэм поздравила подругу Луис с днем рождения.

Фото: Instagram/Victoriabeckham

Ранее Бекхэм сделала неожиданное признание. В интервью известному журналу она рассказала об отношении к своей популярности.