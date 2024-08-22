Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Дети Алена Делона отказались исполнить его последнее желание

Зоозащитники, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 06:50 Фото: pixabay
Дети недавно умершего французского актера Алена Делона отказались выполнить его просьбу – усыпить и похоронить вместе с ним его 10-летнюю бельгийскую овчарку, сообщает Zakon.kz.

Как передает The Guardian, против последней воли артиста высказали протест французские зоозащитники. Активисты высказали свое беспокойство по поводу усыпления здорового животного и предложили найти собаке новый дом.

Как отмечает издание, во Франции нет закона, запрещающего владельцам усыплять своих животных, но решение о том, выполнять ли их пожелания, остается за ветеринарами. Фонд Брижит Бардо сообщил, что дочь Делона подтвердила намерение семьи оставить собаку.

"Я только что разговаривала с Анушкой Делон. Она сообщила мне, что Лубо – их семейный питомец и будет жить. Собаку не усыпят", – заявил представитель фонда.

Ранее стало известно о распределении наследства Алена Делона между его тремя детьми.

Читайте также

51-летняя Наташа Королёва женила единственного сына
51-летняя Наташа Королёва женила единственного сына
фильм, съемки фильма
"Алия": военную драму о легендарной девушке-снайпере будут снимать в Казахстане
Петросян показал редкие фото сына
78-летний Петросян опубликовал редкие фото 4-летнего сына
Алия Абди
Франция 2024 год Собаки Актеры
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Серебро и золото в астрологии
Каким знакам зодиака нельзя носить серебро, а каким – золото
Заморозки и дожди накроют Казахстан на время уборки урожая зерновых
Заморозки и дожди накроют Казахстан на время уборки урожая зерновых
Осень близко: резкое похолодание ожидается в Казахстане
Осень близко: резкое похолодание ожидается в Казахстане
Могут ли в Казахстане перенести начало учебного года
Могут ли в Казахстане перенести начало учебного года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: