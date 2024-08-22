Дети Алена Делона отказались исполнить его последнее желание

Дети недавно умершего французского актера Алена Делона отказались выполнить его просьбу – усыпить и похоронить вместе с ним его 10-летнюю бельгийскую овчарку, сообщает Zakon.kz.

Как передает The Guardian, против последней воли артиста высказали протест французские зоозащитники. Активисты высказали свое беспокойство по поводу усыпления здорового животного и предложили найти собаке новый дом.

Как отмечает издание, во Франции нет закона, запрещающего владельцам усыплять своих животных, но решение о том, выполнять ли их пожелания, остается за ветеринарами. Фонд Брижит Бардо сообщил, что дочь Делона подтвердила намерение семьи оставить собаку.

"Я только что разговаривала с Анушкой Делон. Она сообщила мне, что Лубо – их семейный питомец и будет жить. Собаку не усыпят", – заявил представитель фонда.

Ранее стало известно о распределении наследства Алена Делона между его тремя детьми.