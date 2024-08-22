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Киану Ривз появится в новом фильме

Фильм, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 23:18 Фото: Х/KeanuReeve1841
Известный по фильму "Матрица" канадский актер Киану Ривз появится в анимационной антологии по мотивам видеоигр "Секретный уровень" от авторов "Любовь. Смерть. Роботы", сообщает Zakon.kz.

В соцсетях заметили, что знакомое лицо на мгновение появляется в трейлере. Это не первое соприкосновение Ривза с миром видеоигр. Ранее он исполнил роль Джонни Сильверхенда в Cyberpunk 2077. Премьера ожидается в декабре этого года.

А стриминг Netflix работает над документальным сериалом о бывшей участнице Spice Girls, а ныне – модном дизайнере и предпринимательнице Виктории Бекхэм.

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