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Американский певец Джаред Лето впервые рассказал о многомиллионных долгах

Джаред Лето погряз в долгах, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2024 05:57 Фото: Instagram/jaredleto
Американский артист Джаред Лето и его брат Шеннон оказались в долгу перед студией звукозаписи, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Mail, певец Джаред Лето задолжал звукозаписывающей студии 2,7 млн долларов.

"Мы продали миллион копий альбома A Beautiful Lie, а затем узнали, что нам не только не заплатят ни цента, но и мы задолжали миллионы долларов", – заявил музыкант.

Позже на них подали в суд еще раз. Уже на 30 млн долларов из-за предполагаемого нарушения контракта.

Во время интервью радиоведущий Кайл Сэндилэндс расспросил Джареда о реалиях зарабатывания денег в музыкальном бизнесе, и голливудская звезда призналась, что не всегда все было гладко, и что он не сосредоточен на доходе, добавив:

"Я бы сделал это и бесплатно. Быть там – это прекрасно".

Ранее появилась информация, что Киану Ривз появится в новом фильме.

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