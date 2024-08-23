Американский певец Джаред Лето впервые рассказал о многомиллионных долгах
Фото: Instagram/jaredleto
Американский артист Джаред Лето и его брат Шеннон оказались в долгу перед студией звукозаписи, сообщает Zakon.kz.
По информации Daily Mail, певец Джаред Лето задолжал звукозаписывающей студии 2,7 млн долларов.
"Мы продали миллион копий альбома A Beautiful Lie, а затем узнали, что нам не только не заплатят ни цента, но и мы задолжали миллионы долларов", – заявил музыкант.
Позже на них подали в суд еще раз. Уже на 30 млн долларов из-за предполагаемого нарушения контракта.
Во время интервью радиоведущий Кайл Сэндилэндс расспросил Джареда о реалиях зарабатывания денег в музыкальном бизнесе, и голливудская звезда призналась, что не всегда все было гладко, и что он не сосредоточен на доходе, добавив:
"Я бы сделал это и бесплатно. Быть там – это прекрасно".
Ранее появилась информация, что Киану Ривз появится в новом фильме.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript