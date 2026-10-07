17-летняя дочь Кайрата Нуртаса и Жулдыз Абдукаримовой сделала смелое заявление
Фото: Instagram/kaalau__
Казахстанский блогер и начинающая актриса Алау Нуртас накануне обратилась к своим хейтерам посредством Instagram. 17-летнюю дочь певца Кайрата Нуртаса и актрисы Жулдыз Абдукаримовой поддержали поклонники, сообщает Zakon.kz.
На страничке в соцсети Алау опубликовала свои черно-белые фото, под которыми написала:
"Чье-то мнение не может погасить мой огонь".
Одной из первых отреагировала Жулдыз Абдукаримова. "Моя красавица", – прокомментировала актриса пост наследницы.
С супругой популярного артиста согласились и фолловеры Алау, которые осыпали ее комплиментами. Также они в очередной раз отметили, что дочь очень похожа на свою знаменитую маму:
- "Шикарная".
- "Красавица".
- "Правильно".
- "Браво! Красавица наша".
- "Алаука, красотка маленькая".
- "Вы так похожи на свою маму".
- "От артиста рождается артист".
- "Алау должна гореть как пламя, до конца".
- "Алау полностью соответствует своему имени".
- "Алаука, ты обращай внимание на хорошие комментарии".
- "Конечно, не сможет погасить. Сияй в молодости! Пусть наши сыновья и дочери не будут робкими, пусть будут открыты миру и влюблены в жизнь".
Ранее сообщалось, что Казнет обсуждает юбилейное шоу Кайрата Нуртаса. Яркий концерт собрал в Алматы полный стадион зрителей – около 40 000 человек, которые вместе с артистом пели любимые хиты на протяжении всего вечера.
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