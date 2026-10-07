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Культура и шоу-бизнес

17-летняя дочь Кайрата Нуртаса и Жулдыз Абдукаримовой сделала смелое заявление

певец Кайрат Нуртас, блогер Алау Нуртас, актриса Жулдыз Абдукаримова, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 14:41 Фото: Instagram/kaalau__
Казахстанский блогер и начинающая актриса Алау Нуртас накануне обратилась к своим хейтерам посредством Instagram. 17-летнюю дочь певца Кайрата Нуртаса и актрисы Жулдыз Абдукаримовой поддержали поклонники, сообщает Zakon.kz.

На страничке в соцсети Алау опубликовала свои черно-белые фото, под которыми написала:

"Чье-то мнение не может погасить мой огонь".

Одной из первых отреагировала Жулдыз Абдукаримова. "Моя красавица", – прокомментировала актриса пост наследницы.

С супругой популярного артиста согласились и фолловеры Алау, которые осыпали ее комплиментами. Также они в очередной раз отметили, что дочь очень похожа на свою знаменитую маму:

  • "Шикарная".
  • "Красавица".
  • "Правильно".
  • "Браво! Красавица наша".
  • "Алаука, красотка маленькая".
  • "Вы так похожи на свою маму".
  • "От артиста рождается артист".
  • "Алау должна гореть как пламя, до конца".
  • "Алау полностью соответствует своему имени".
  • "Алаука, ты обращай внимание на хорошие комментарии".
  • "Конечно, не сможет погасить. Сияй в молодости! Пусть наши сыновья и дочери не будут робкими, пусть будут открыты миру и влюблены в жизнь".

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, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 14:41
"Сильно ждала отца": дочь Кайрата Нуртаса и Жулдыз Абдукаримовой окончила школу

Ранее сообщалось, что Казнет обсуждает юбилейное шоу Кайрата Нуртаса. Яркий концерт собрал в Алматы полный стадион зрителей – около 40 000 человек, которые вместе с артистом пели любимые хиты на протяжении всего вечера.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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