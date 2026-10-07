17-летняя дочь Кайрата Нуртаса и Жулдыз Абдукаримовой сделала смелое заявление

Казахстанский блогер и начинающая актриса Алау Нуртас накануне обратилась к своим хейтерам посредством Instagram. 17-летнюю дочь певца Кайрата Нуртаса и актрисы Жулдыз Абдукаримовой поддержали поклонники, сообщает Zakon.kz.

На страничке в соцсети Алау опубликовала свои черно-белые фото, под которыми написала:

"Чье-то мнение не может погасить мой огонь".

Одной из первых отреагировала Жулдыз Абдукаримова. "Моя красавица", – прокомментировала актриса пост наследницы.

С супругой популярного артиста согласились и фолловеры Алау, которые осыпали ее комплиментами. Также они в очередной раз отметили, что дочь очень похожа на свою знаменитую маму:

"Шикарная".

"Красавица".

"Правильно".

"Браво! Красавица наша".

"Алаука, красотка маленькая".

"Вы так похожи на свою маму".

"От артиста рождается артист".

"Алау должна гореть как пламя, до конца".

"Алау полностью соответствует своему имени".

"Алаука, ты обращай внимание на хорошие комментарии".

"Конечно, не сможет погасить. Сияй в молодости! Пусть наши сыновья и дочери не будут робкими, пусть будут открыты миру и влюблены в жизнь".

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