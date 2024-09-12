Австралийская брейк-дансерша Рэйчел Ганн возглавила мировой рейтинг

Австралийская танцовщица брейк-данса Рэйчел Ганн, высмеянная за свое выступление на Олимпиаде, заняла первое место в мировом рейтинге, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, руководящий орган этого вида спорта опубликовал заявление, в котором объяснил, почему она признана лучшей женщиной-брэйк-дансером в мире.

Она поднялась на первое место, несмотря на ее уникальное и спорное выступление за сборную Австралии, включавшее танец "кенгуру", которое стало вирусным в интернете и вызвало критику.

37-летняя спортсменка, известная под псевдонимом B-Girl Raygun, не смогла произвести впечатление на судей и заработать ни одного очка во всех трех круговых поединках на Играх в Париже, где брейк-данс дебютировал в качестве олимпийского вида спорта.

Всемирная федерация танцевального спорта (WDSF), руководящий орган этого вида спорта, выступила с заявлением с просьбой "прояснить", почему Рэйган является лучшей женщиной-танцором брейк-данса в мире.

В нем говорится, что методология рейтинга основана на четырех лучших результатах каждого спортсмена за последние 12 месяцев, но не включает олимпийские соревнования, включая Игры в Париже и отборочные соревнования Олимпийской серии в Шанхае и Будапеште.

В случае Рэйган первое место на континентальном чемпионате Океании в октябре 2023 года принесло ей 1000 очков. Это объясняет ее высокий рейтинг.

Ранее капитан сборной Дании по теннису высказался о Бублике и Шевченко.

