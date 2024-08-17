Гимнастке Бэрбосу вернули "бронзу" Олимпийских игр в Париже
Это стало возможным после того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) признал недействительным пересмотр оценок американской спортсменки Джордан Байлз.
Ана Бэрбосу вручили бронзовую медаль Олимпиады-2024 на церемонии в Бухаресте.
"Я не ожидала, что медаль будет такой тяжелой, но готова носить ее день и ночь, если нужно". Ана Бэрбозу
Вся эта история с румынской гимнасткой произошла 5 августа, когда Бэрбосу заняла третье место в вольных упражнениях на Играх-2024, а американка Джоржан Чайлз стала пятой.
В тот момент представители США подали протест на оценку Чайлз, и судьи пересмотрели свое предварительное решение, американка поднялась на третью строчку, а Бэрбосу спустилась на 4-ое.
Фото: intlgymnast.com/Thomas Schreyer
Спустя время НОК Румынии обратились в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за лишения Бэрбосу медали. А глава румынского правительства высказал обиду организаторам Олимпиады-2024 и отказался ехать на церемонию закрытия Игр.
CAS рассмотрев дело, приняла решение вернуть бронзовую награду представительнице Румынии – Ана Бэрбосу,