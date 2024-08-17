Гимнастке Бэрбосу вернули "бронзу" Олимпийских игр в Париже

16 августа румынской гимнастке Ана Бэрбосу вручили бронзовую медаль Олимпиады-2024, которую у нее забрали в ходе французских состязаний из-за пересмотра оценок, сообщает Zakon.kz.

Это стало возможным после того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) признал недействительным пересмотр оценок американской спортсменки Джордан Байлз.

Ана Бэрбосу вручили бронзовую медаль Олимпиады-2024 на церемонии в Бухаресте.

"Я не ожидала, что медаль будет такой тяжелой, но готова носить ее день и ночь, если нужно". Ана Бэрбозу

Вся эта история с румынской гимнасткой произошла 5 августа, когда Бэрбосу заняла третье место в вольных упражнениях на Играх-2024, а американка Джоржан Чайлз стала пятой.



В тот момент представители США подали протест на оценку Чайлз, и судьи пересмотрели свое предварительное решение, американка поднялась на третью строчку, а Бэрбосу спустилась на 4-ое.

Фото: intlgymnast.com/Thomas Schreyer

Спустя время НОК Румынии обратились в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за лишения Бэрбосу медали. А глава румынского правительства высказал обиду организаторам Олимпиады-2024 и отказался ехать на церемонию закрытия Игр.

CAS рассмотрев дело, приняла решение вернуть бронзовую награду представительнице Румынии – Ана Бэрбосу,

