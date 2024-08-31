Молодая жена 78-летнего Евгения Петросяна рассказала, как провела лето

Свое лето-2024 блогер описала так: "яркое, веселое, насыщенное, рабочее, захватывающее и абсолютно счастливое".

"Оно пролетело, как миг, но мне хватило жарких дней, встреч, поездок, эмоций и впечатлений. Удивительно, ведь эти три месяца тепла всегда особенно коротки и долгожданны. С чувством благодарности отправляюсь в осень. У меня на нее большие планы!" – написала Татьяна Брухунова в Instagram сегодня, 31 августа, опубликовав фото.