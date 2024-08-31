Молодая жена 78-летнего Евгения Петросяна рассказала, как провела лето
Фото: Instagram/bruhunova
Помощница и концертный директор, а ныне пятая супруга 78-летнего российского юмориста Евгения Петросяна порадовала поклонников новой публикацией в социальной сети. В ней 35-летняя Татьяна Брухунова рассказала, как она провела три жарких месяца, сообщает Zakon.kz.
Свое лето-2024 блогер описала так: "яркое, веселое, насыщенное, рабочее, захватывающее и абсолютно счастливое".
"Оно пролетело, как миг, но мне хватило жарких дней, встреч, поездок, эмоций и впечатлений. Удивительно, ведь эти три месяца тепла всегда особенно коротки и долгожданны. С чувством благодарности отправляюсь в осень. У меня на нее большие планы!" – написала Татьяна Брухунова в Instagram сегодня, 31 августа, опубликовав фото.
В комментариях жену Петросяна осыпали комплиментами:
- "Какая красивая девушка!"
- "Вы такая красивая, счастливая, светлая, умная".
- "Ну до чего мило, позитивно, ярко и солнечно! Я на вашей страничке заряжаюсь энергией! Вы красавица и умница!"
- "Много позитива и счастья во всех фото. И все сторис сделаны прям с любовью. Как заходишь на вашу страничку, получаешь заряд позитива и эстетическое удовольствие".
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