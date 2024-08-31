Год промчится – все повторится: Игорь Крутой обратился к подписчикам

Известный российский композитор и пианист Игорь Крутой накануне, 30 августа 2024 года, опубликовал пост в Instagram, посвященный подписчикам, сообщает Zakon.kz.

70-летний маэстро с грустью рассказал о завершении международного песенного конкурса "Новая волна".

"Ну вот – все песни спеты, номера показаны, костюмы продемонстрированы, награды вручены... Сегодня на канале "Россия 1" в 21:30 – торжественное закрытие "Новой волны 2024" и награждение победителей. Хочу пожелать вам, мои дорогие подписчики, сохранить на весь год это хорошее настроение, которое нам дарил конкурс все шесть дней... А год промчится – все повторится, и вернется "Новая волна"!" – написал Игорь Крутой.

Он в очередной раз порадовал поклонников видео закулисья "Новой волны".

На публикацию композитора отреагировал российский поп-король Филипп Киркоров, который в комментариях написал:

"Мои поздравления, дорогой Игорь. Спасибо тебе за уникальную возможность смело экспериментировать и творить на сцене "новой волны". Без шаблонов и стандартов".

А подписчики отметили, что "Новая волна" этого года – самая лучшая:

"Спасибо за красоту и прекрасную музыку!"

"Спасибо Игорю Яковлевичу за эту прекрасную волну. Вы лучший, маэстро!"

"Самый крутой музыкант, продюсер и самое главное человек – просто Игорь Крутой".

"Фестиваль "Новая волна" в этом году самый лучший, очень понравилась организация конкурса. Игорю Крутому особая благодарность".

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