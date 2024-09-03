Евгений Чебатков рассказал, как в Астане "встречают по одежке"

Именитый стендап-комик из Казахстана Евгений Чебатков часто приезжает на Родину. После очередного путешествия ведущий написал небольшой рассказ об астанинских буднях, сообщает Zakon.kz.

Чебатков напомнил, что охранник парковки – птица деловая. В продолжении он шутливо описал несколько ситуаций, когда его друга не хотели пускать на парковки дорогостоящих гостиниц.

"Вообще, я Астану очень люблю. Я всегда приглашаю людей посетить этот город, всегда нахожу в нем что-то новое, интересное и, конечно, люди здесь совершенно прекрасны: они не по-столичному открытые, при этом довольно собранные и четкие". Евгений Чебатков

Далее Чебатков на странице в Instagram пишет, что каждый раз забывает о том, что когда ты в Астане, внешние, незначительные, как тебе казалось, детали очень часто становятся главными.

"Вот что я имею в виду. Мой друг Саня всегда встречает меня в Астане в аэропорту. Он так какое-то время делал и в других городах, например в Нур-Султане, но в Астане это всегда "железобетон". И эти встречи – это такая теплота, такой родной прием, пропитанный внутриковыми шутками, что все мое время в Астане – это бесконечный прикол". Евгений Чебатков

Но каждый раз, уточняет музыкант, есть только один единственный фактор, который проливается на ясные дружеские будни дождем конфликтных ситуаций.

"Саня гоняет на "четырке", а я всегда останавливаюсь в хороших отелях в центре, куда его четырнадцатую пускать не хотят", – добавляет он.

И это, по словам Евгения, повторяется раз за разом, с одними и теми же охранниками.

Также в любое время суток и в любую погоду можно от них услышать:

Парковка закрылась!

Карточка отеля есть? Да? Давайте-ка пойду пробью, узнаю, где ты ее взял.

Встань за углом, где свалка.

Сюда я не пущу.

"Конечно, это сейчас не попытка пожаловаться. Нет, тут, скорее, какое-то комплексное горькое ощущение от того, что нас, людей, и правда так легко обдурить внешними факторами". Евгений Чебатков

Но в один из дней водителю удалось договориться и заехать на подземный паркинг.

"Заезд на подземную – это был уже совершенно новый уровень отношений с охранной хунтой. Мы спускались молча, как-будто впервые оказались в запретном мире избранных авто. А потом Саня высадил и четко припарковался. Обожаю". Евгений Чебатков

Фото: Instagram/chebatkov_yevgeniy

Ранее Чебатков поделился с публикой личными переживаниями и рассказал о своей профессии.

Кроме того, в начале 2024 года Чебатков подписал петицию за выделение Казахстана в отдельный регион в PlayStation.