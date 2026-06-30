"Любо, братцы": Евгений Чебатков побывал на земле своих предков в Казахстане

Популярный стендап-комик из Казахстана Евгений Чебатков решил вспомнить о предках и вернулся на Родину, сообщает Zakon.kz.

По словам артиста, когда соприкасаешься с историей своих предков, получаешь очень много сил.

"Часть моей семьи напрямую связана с Сибирским казачьим войском. Когда я впервые услышал об этом в детстве, конечно же, не придал этому особого значения, но время пришло – и вот я купаюсь в озере, на берегу которого мой прапрадед был очень серьезным человеком в казачьей станице Зеренда". Евгений Чебатков

Чебатков приводит слова старожила о том, что озеро всегда было на этом месте и холодная родниковая вода поступает в него так же, как и сто лет назад.

"Не знаю, как описать свои чувства. Наверное, что-то вроде: "любо, братцы". Евгений Чебатков

Озеро Зеренда (Зеренди) – это живописный пресный водоем тектонического происхождения в Акмолинской области Казахстана. Водоем расположен на территории Государственного национального природного парка "Кокшетау" и окружен густым сосновым бором и мягкими сопками. Зеренда считается отличной, более тихой и экологичной альтернативой переполненному курорту Боровое.

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