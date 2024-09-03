Жена Кайрата Нуртаса оставила взволнованный пост
Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Казахстанская артистка Жулдыз Абдукаримова 3 сентября 2024 года опубликовала чувственный пост о школьных годах. Именитая супруга Кайрата Нуртаса поразмышляла о быстротечности времени, сообщает Zakon.kz.
Абдукаримова вспомнила, как отводила в первый класс старшую дочь, а Сезим уже является ученицей 11-го класса.
"Теперь на меня смотрит девушка и улыбается. Как быстро летит время. Мой разум не готов это принимать. Слезы наворачиваются".Жулдыз Абдукаримова
В заключение она обратилась к дочери и отметила, что всегда готова поддержать и защитить ее.
Материал по теме
Жулдыз Абдукаримова определилась с приоритетами в жизни
Не так давно младшая дочь рассказала о характере Абдукаримовой. 15-летняя Алау сравнила характер мамы с погодой казахстанской столицы.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript