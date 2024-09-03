Жена Кайрата Нуртаса оставила взволнованный пост

Казахстанская артистка Жулдыз Абдукаримова 3 сентября 2024 года опубликовала чувственный пост о школьных годах. Именитая супруга Кайрата Нуртаса поразмышляла о быстротечности времени, сообщает Zakon.kz.

Абдукаримова вспомнила, как отводила в первый класс старшую дочь, а Сезим уже является ученицей 11-го класса.

"Теперь на меня смотрит девушка и улыбается. Как быстро летит время. Мой разум не готов это принимать. Слезы наворачиваются". Жулдыз Абдукаримова

В заключение она обратилась к дочери и отметила, что всегда готова поддержать и защитить ее.

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Не так давно младшая дочь рассказала о характере Абдукаримовой. 15-летняя Алау сравнила характер мамы с погодой казахстанской столицы.