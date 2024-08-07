Анастасия Волочкова обратилась к Алле Пугачёвой

48-летняя российская артистка балета выступила с обращением к Алле Пугачёвой. Это произошло на фоне слухов о возвращении исполнительницы песни "Миллион алых роз" в Россию, сообщает Zakon.kz.

Танцовщица разместила совместный снимок с певицей на странице в личном блоге.

"Алла Борисовна, возвращайтесь. На Родине вам комфортнее. Вас в России любят больше, чем на западе", – уточнила Волочкова в подписи к публикации.

Примечательно, что не все комментаторы разделили мнение народной артистки.

Также, комментируя свое обращение, позже в одном из интервью Волочкова заявила, что у нее есть две легенды. Это Алла Борисовна и Майя Плисецкая.

Что касается информации о возвращении Пугачёвой в Россию, то это оказалось фейком. Юморист Максим Галкин уже заявил: "Все выдумка".