Ида Галич показала подросшего сына

Пока ленты звезд шоу-бизнеса пестрили фотографиями со школьных линеек, популярная российская телеведущая и видеоблогер Ида Галич просто похвасталась прогулкой по городу с четырехлетним сыном Леоном, сообщает Zakon.kz.

34-летняя мамочка опубликовала в своем Instagram видео с подросшим сыном.

"Мамина гордость. Родила себе лучшего компаньона для прогулок", – написала Ида Галич под публикацией накануне, 3 сентября 2024 года.

В комментариях отметили, что сын инстадивы заметно подрос, и что материнство красит Иду:

"Мужчинка".

"Как же быстро он растет".

"Материнство красит вас, Ида".

"Ничего себе! Какой герой! Очень много прошел".

"Как тепло смотреть, а все начиналось с коротких вайнов".

"Ловите каждый момент времени, они так быстро вырастают..."

"Очень приятно смотреть на маму Иду. И как же этому красавчику идет имя Леон".

Ида Галич в мае 2018 года вышла замуж за Алана Басиева. В августе 2019 года супруги сообщили, что ждут пополнения в семье, а в феврале 2020-го у них родился сын, которого назвали Леоном. В середине декабря 2020 года Галич и Басиев заявили о расставании. В 2021 году они официально развелись после трех лет брака.

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20 августа 2024 года Ида Галич поздравила родителей с 40-летием совместной жизни.