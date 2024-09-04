Ида Галич показала подросшего сына
Фото: Instagram/galichida
Пока ленты звезд шоу-бизнеса пестрили фотографиями со школьных линеек, популярная российская телеведущая и видеоблогер Ида Галич просто похвасталась прогулкой по городу с четырехлетним сыном Леоном, сообщает Zakon.kz.
34-летняя мамочка опубликовала в своем Instagram видео с подросшим сыном.
"Мамина гордость. Родила себе лучшего компаньона для прогулок", – написала Ида Галич под публикацией накануне, 3 сентября 2024 года.
В комментариях отметили, что сын инстадивы заметно подрос, и что материнство красит Иду:
- "Мужчинка".
- "Как же быстро он растет".
- "Материнство красит вас, Ида".
- "Ничего себе! Какой герой! Очень много прошел".
- "Как тепло смотреть, а все начиналось с коротких вайнов".
- "Ловите каждый момент времени, они так быстро вырастают..."
- "Очень приятно смотреть на маму Иду. И как же этому красавчику идет имя Леон".
Ида Галич в мае 2018 года вышла замуж за Алана Басиева. В августе 2019 года супруги сообщили, что ждут пополнения в семье, а в феврале 2020-го у них родился сын, которого назвали Леоном. В середине декабря 2020 года Галич и Басиев заявили о расставании. В 2021 году они официально развелись после трех лет брака.
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