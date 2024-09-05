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58-летний отец Кайрата Нуртаса посвятил пост своей невестке

58-летний отец Кайрата Нуртаса посвятил пост своей невестке, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2024 12:07 Фото: Instagram/sarkenova.aigerim
Нуртас Айдарбеков, которому в октябре 2024 года исполнится 59 лет, через социальную сеть обратился к своей средней келин (невестке) Айгерим Саркеновой, сообщает Zakon.kz.

Отец народного любимца Кайрата Нуртаса поздравил жену сына Аяна с днем рождения.

"Сегодня день, когда одна из моих любимых невесток, а именно Айгерим, которая подарила несравненное богатство – внуков, открыла двери в этот мир... Желаю твоей семье благополучия, а тебе – долгих лет жизни", – написал Нуртас Айдарбеков, обращаясь к Айгерим Саркеновой.

Подписчики присоединились к поздравлениям и пожелали Айгерим долгих лет жизни. Они также согласились с Айдарбековым в том, что Саркенова действительно является одной из лучших невесток звездной семьи:

  • "Примерная семья".
  • "Поздравляю, ты очень красивая и заботливая мама и жена!"
  • "Самая мудрая, добрая, отзывчивая, красивая, умная, добросердечная Айгерим, с днем рождения. Спасибо твоей маме за такую дочь".
  • "Поздравляем ваше невестку Айгерим с днем рождения! Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни. Она прекрасной души человек, воспитанная. Пусть будет счастлива со своей половинкой".

Отметим, что Аян Нуртас и Айгерим Саркенова поженились летом 2016 года.

У среднего сына Нуртаса и Гульзиры Айдарбековой и его жены двое детей – дочь Акмор и сын Нур.

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