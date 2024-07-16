К арестованному Кайрату Нуртасу трогательно обратилась его невестка

Блогер Айгерим Саркенова поделилась архивным видео с казахстанским певцом Кайратом Нуртасом, которого в начале июля 2024 года арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство. Под публикацией невестка оставила трогательное обращение к деверю, назвав его аға (брат), сообщает Zakon.kz.

По словам блогера, в общественных местах к ней подходят люди, которые выражают сопереживание их семье.

"С благодарностью я всем отвечаю, что это очередное испытание, даже цветочки. Только за семь лет, где я лично являюсь свидетелем, было так много тяжелых, несправедливых ситуаций, что у аға, кажется, такой бронированный иммунитет ко всему этому. Переживаний больше у родителей. Я отчетливо поняла, что добиться признания у себя на Родине – путь отнюдь нелегкий и весьма тернистый. И как бы много ни было резонанса и негатива вокруг его имени, медленно, но верно, невзирая на все, аға, не покладая рук, доказал всем, кем он является", – написала Айгерим Саркенова в Instagram.

Невестка Кайрата Нуртаса отметила, что у ее деверя можно поучиться тому, "как спокойно, даже с улыбкой, и каждый раз с неиспачканным обидами сердцем проходить все жизненные трудности".

"Я просто хочу пожелать вам крепкого здоровья, аға. Будьте здоровы", – трогательно обратилась Айгерим Саркенова к певцу, опубликовав архивные кадры с ним.

Фолловеров тронула мудрость Айгерим Саркеновой. Они заверили, что у Кайрата Нуртаса все будет хорошо:

"Умница. У Кайрата все будет хорошо".

"Любая песня Кайрата – это хит. Народ любит и ценит Кайрата".

"Что бы ни говорили, мне он нравится, как человек и как певец".

"Если чуть-чуть потерпите, выйдет ваш брат! Пусть будет здоров!"

"Люди поговорят и перестанут. Так было всегда. Самое главное – поддержка родных".

"Молодчина, Айгера. Правильно сказала. Кайрат – красавчик... Пусть таких невесток будет больше".

"Восхищаюсь вашей не по годам мудростью. Вы удивительно красивая и умная... Пусть все плохое останется позади. Пусть у Кайрата все будет хорошо".

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5 июля 2024 года Кайрата Нуртаса задержали за драку и нецензурную брань в самолете. В суде певца признали виновным и назначили 15 суток ареста за мелкое хулиганство. Он попытался обжаловать приговор, но решение суда первой инстанции оставили без изменений. Из-за ареста отменили концерт Нуртаса в Астане и в Аксу.

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А 12 июля жена Кайрата Нуртаса впервые высказалась о его аресте после многочисленных вопросов от подписчиков. Жулдыз Абдукаримова заявила, что перед законом все граждане Казахстана равны, и что арестованный на 15 суток певец "доказал это и отвечает за свой поступок".