К арестованному Кайрату Нуртасу трогательно обратилась его невестка
По словам блогера, в общественных местах к ней подходят люди, которые выражают сопереживание их семье.
"С благодарностью я всем отвечаю, что это очередное испытание, даже цветочки. Только за семь лет, где я лично являюсь свидетелем, было так много тяжелых, несправедливых ситуаций, что у аға, кажется, такой бронированный иммунитет ко всему этому. Переживаний больше у родителей. Я отчетливо поняла, что добиться признания у себя на Родине – путь отнюдь нелегкий и весьма тернистый. И как бы много ни было резонанса и негатива вокруг его имени, медленно, но верно, невзирая на все, аға, не покладая рук, доказал всем, кем он является", – написала Айгерим Саркенова в Instagram.
Невестка Кайрата Нуртаса отметила, что у ее деверя можно поучиться тому, "как спокойно, даже с улыбкой, и каждый раз с неиспачканным обидами сердцем проходить все жизненные трудности".
"Я просто хочу пожелать вам крепкого здоровья, аға. Будьте здоровы", – трогательно обратилась Айгерим Саркенова к певцу, опубликовав архивные кадры с ним.
Фолловеров тронула мудрость Айгерим Саркеновой. Они заверили, что у Кайрата Нуртаса все будет хорошо:
- "Умница. У Кайрата все будет хорошо".
- "Любая песня Кайрата – это хит. Народ любит и ценит Кайрата".
- "Что бы ни говорили, мне он нравится, как человек и как певец".
- "Если чуть-чуть потерпите, выйдет ваш брат! Пусть будет здоров!"
- "Люди поговорят и перестанут. Так было всегда. Самое главное – поддержка родных".
- "Молодчина, Айгера. Правильно сказала. Кайрат – красавчик... Пусть таких невесток будет больше".
- "Восхищаюсь вашей не по годам мудростью. Вы удивительно красивая и умная... Пусть все плохое останется позади. Пусть у Кайрата все будет хорошо".
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5 июля 2024 года Кайрата Нуртаса задержали за драку и нецензурную брань в самолете. В суде певца признали виновным и назначили 15 суток ареста за мелкое хулиганство. Он попытался обжаловать приговор, но решение суда первой инстанции оставили без изменений. Из-за ареста отменили концерт Нуртаса в Астане и в Аксу.
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А 12 июля жена Кайрата Нуртаса впервые высказалась о его аресте после многочисленных вопросов от подписчиков. Жулдыз Абдукаримова заявила, что перед законом все граждане Казахстана равны, и что арестованный на 15 суток певец "доказал это и отвечает за свой поступок".