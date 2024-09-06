Судьбой детей Пугачёвой и Галкина обеспокоились в России

Певицу Аллу Пугачёву и шоумена Максима Галкина в России просят лишить родительских прав, сообщает Zakon.kz.

С таким заявлением выступило движение "Ветераны России". Оно обратилось к Уполномоченному при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой с просьбой рассмотреть вопрос о возможности лишения четы родительских прав. В движении считают, что постоянные переезды и жизнь в разных странах негативно сказываются на психологическом здоровье детей, которые должны воспитываться в стабильной среде.

По словам председателя движения "Ветераны России" Ильдара Резяпова, Лиза и Гарри лишены нормальной жизни и вынуждены постоянно приспосабливаться к новым условиям. В этом году, по его словам, дети не вернулись в израильскую школу, а в конце июля уехали в Латвию. Подобная ситуация уже возникала в 2023 году, когда семья переехала на Кипр после адаптации детей в израильской школе.

Резяпов подчеркнул, что они хотят обратиться к детским психологам с просьбой оценить влияние частых переездов на психологическое здоровье детей.

В движении также считают, что дети Пугачёвой и Галкина, будучи гражданами Российской Федерации, должны учиться в русской школе и воспитываться в среде, основанной на традиционных семейных ценностях.

"Мы обеспокоены судьбой детей Пугачёвой и Галкина. Постоянные переезды и отсутствие стабильности в жизни Лизы и Гарри вызывают серьезные опасения. Дети нуждаются в постоянной заботе, внимании и стабильной среде для нормального развития. Наше движение будет настаивать на тщательной проверке ситуации и при необходимости на принятии соответствующих мер", – заявил председатель движения "Ветераны России" Ильдар Резяпов.

Ранее в СМИ прошла информация о том, что Алла Пугачёва с детьми хочет вернуться в Россию. На эти слухи отреагировали и Примадонна и ее супруг.